С 2026 года лечение сахарного диабета включено в систему ОСМС: подробности

С 2026 года лечение и постоянное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане перейдёт под защиту системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это нововведение призвано сделать процесс контроля заболевания доступным и менее затратным для пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: imenamag.by

Почему это важно

Сахарный диабет — одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний в мире, требующее постоянного контроля. В Казахстане диагноз «сахарный диабет» имеют около 500 тысяч человек. Болезнь не лечится разово: необходимы регулярные анализы, консультации врачей и корректировка терапии.

Ранее многие пациенты сталкивались с необходимостью самостоятельно оплачивать обследования и лекарства. Включение лечения диабета в ОСМС призвано снять эту финансовую нагрузку.

Что меняется с 2026 года

С нового года пациенты с сахарным диабетом смогут получать:

плановые приёмы у врачей без дополнительной оплаты;

необходимые лабораторные и диагностические обследования;

лекарства, входящие в стандарт лечения диабета;

постоянное диспансерное наблюдение в медицинских учреждениях.

«Все плановые приёмы, обследования и лекарства будут доступны застрахованным пациентам без дополнительных расходов», — отметили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

Как стать застрахованным

Для получения доступа к лечению через ОСМС важно быть официально застрахованным. Основные условия:

Наличие оплаты взносов за 12 последовательных месяцев.

Самостоятельные плательщики вносят 4 250 тенге в месяц, что составляет 51 000 тенге в год.

Проверить статус страхования можно через:

Telegram-бот SaqtandyryBot ;

Сайт ФСМС msqory.kz;

Мобильное приложение Qoldau 24/7 ;

Портал eGov.kz или мобильное приложение eGov;

Приложения некоторых банков второго уровня (БВУ).

Почему это изменение важно для пациентов

Для людей с диабетом это значит:

меньше финансовых барьеров на пути к регулярному лечению;

удобство планирования посещений и обследований;

снижение риска осложнений за счёт постоянного контроля;

уверенность, что лечение будет доступно независимо от текущих доходов.

Переход на ОСМС создаёт основу для более стабильного и предсказуемого медицинского обслуживания для пациентов с хроническими заболеваниями, включая диабет.