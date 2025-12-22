18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 16:31

С 2026 года лечение сахарного диабета включено в систему ОСМС: подробности

Новости Казахстана 0 434

С 2026 года лечение и постоянное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане перейдёт под защиту системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это нововведение призвано сделать процесс контроля заболевания доступным и менее затратным для пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: imenamag.by
Фото: imenamag.by

Почему это важно

Сахарный диабет — одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний в мире, требующее постоянного контроля. В Казахстане диагноз «сахарный диабет» имеют около 500 тысяч человек. Болезнь не лечится разово: необходимы регулярные анализы, консультации врачей и корректировка терапии.

Ранее многие пациенты сталкивались с необходимостью самостоятельно оплачивать обследования и лекарства. Включение лечения диабета в ОСМС призвано снять эту финансовую нагрузку.

Что меняется с 2026 года

С нового года пациенты с сахарным диабетом смогут получать:

  • плановые приёмы у врачей без дополнительной оплаты;

  • необходимые лабораторные и диагностические обследования;

  • лекарства, входящие в стандарт лечения диабета;

  • постоянное диспансерное наблюдение в медицинских учреждениях.

«Все плановые приёмы, обследования и лекарства будут доступны застрахованным пациентам без дополнительных расходов», — отметили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

Как стать застрахованным

Для получения доступа к лечению через ОСМС важно быть официально застрахованным. Основные условия:

  • Наличие оплаты взносов за 12 последовательных месяцев.

  • Самостоятельные плательщики вносят 4 250 тенге в месяц, что составляет 51 000 тенге в год.

Проверить статус страхования можно через:

  • Telegram-бот SaqtandyryBot;

  • Сайт ФСМС msqory.kz;

  • Мобильное приложение Qoldau 24/7;

  • Портал eGov.kz или мобильное приложение eGov;

  • Приложения некоторых банков второго уровня (БВУ).

Почему это изменение важно для пациентов

Для людей с диабетом это значит:

  • меньше финансовых барьеров на пути к регулярному лечению;

  • удобство планирования посещений и обследований;

  • снижение риска осложнений за счёт постоянного контроля;

  • уверенность, что лечение будет доступно независимо от текущих доходов.

Переход на ОСМС создаёт основу для более стабильного и предсказуемого медицинского обслуживания для пациентов с хроническими заболеваниями, включая диабет.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
При любых непонятных движениях со стороны поликлиники, надо сразу обращаться на сайт Е-отиниш и расписывать подробно свою проблему, с указанием поликлиники и своего ИНН. Через 2-3 дня всё решается.
22.12.2025, 12:34
Beloff
Beloff
Мы покупаем за СВОИ деньги лекарства, которые нам врач выписывает бесплатно; так как из нет. СК ФАРМАЦИЯ отгрузила на склад больницы, а на складе их нет. Сумма потраченная на эти лекарства как то будет возмещена? Будут ли публично наказаны виновные? Нас интересуют эти вопросы. ОСМС и прочий бред - нас не интересует.
22.12.2025, 11:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь