С 2026 года лечение сахарного диабета включено в систему ОСМС: подробности

С 2026 года лечение и постоянное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане перейдёт под защиту системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это нововведение призвано сделать процесс контроля заболевания доступным и менее затратным для пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сахарный диабет — одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний в мире, требующее постоянного контроля. В Казахстане диагноз «сахарный диабет» имеют около 500 тысяч человек. Болезнь не лечится разово: необходимы регулярные анализы, консультации врачей и корректировка терапии.
Ранее многие пациенты сталкивались с необходимостью самостоятельно оплачивать обследования и лекарства. Включение лечения диабета в ОСМС призвано снять эту финансовую нагрузку.
С нового года пациенты с сахарным диабетом смогут получать:
плановые приёмы у врачей без дополнительной оплаты;
необходимые лабораторные и диагностические обследования;
лекарства, входящие в стандарт лечения диабета;
постоянное диспансерное наблюдение в медицинских учреждениях.
«Все плановые приёмы, обследования и лекарства будут доступны застрахованным пациентам без дополнительных расходов», — отметили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.
Для получения доступа к лечению через ОСМС важно быть официально застрахованным. Основные условия:
Наличие оплаты взносов за 12 последовательных месяцев.
Самостоятельные плательщики вносят 4 250 тенге в месяц, что составляет 51 000 тенге в год.
Проверить статус страхования можно через:
Telegram-бот SaqtandyryBot;
Сайт ФСМС msqory.kz;
Мобильное приложение Qoldau 24/7;
Портал eGov.kz или мобильное приложение eGov;
Приложения некоторых банков второго уровня (БВУ).
Для людей с диабетом это значит:
меньше финансовых барьеров на пути к регулярному лечению;
удобство планирования посещений и обследований;
снижение риска осложнений за счёт постоянного контроля;
уверенность, что лечение будет доступно независимо от текущих доходов.
Переход на ОСМС создаёт основу для более стабильного и предсказуемого медицинского обслуживания для пациентов с хроническими заболеваниями, включая диабет.
