Темиртау после паузы

Темиртау встретил нас тем самым цветом неба, который невозможно описать ни в одном туристическом буклете, если только этот буклет не посвящен истории промышленной революции. Спустя два года после того, как гигантский горно-металлургический комплекс сменил вывеску с «Миттал Стил» на Qarmet, здесь всё еще учатся жить по-новому, пытаясь стряхнуть с себя пыль десятилетий пренебрежения.

Мы приехали не просто посмотреть на плавку чугуна, а убедиться в том, что «лицо» компании теперь действительно повернуто не к лондонским котировкам, а к людям в спецовках. Программа была насыщенная: от известной всем шахты до швейного цеха, от диагностического центра до самого сердца комбината.

Глубина доверия и цифровой след

Первая остановка - шахта имени Костенко. После трагических событий прошлых лет каждый спуск сюда - это не просто работа, а акт доверия. Здесь наконец внедрили новую систему позиционирования сотрудников. Это те самые «элементарные вещи», которых раньше почему-то просто не было. Теперь каждый шахтер - точка на цифровой карте диспетчера. В шахтах внедрили видеосвязь, а газовые и сейсмодатчики стали точнее. Цифровизация здесь обрела физическое воплощение в виде онлайн-мониторинга, работающего 24/7 над восемью шахтами сразу. Этот переход от «делаем как получается» к «делаем, чтобы никто не оказался невидимым» судя по всему вселяет уверенности шахтерам. А иначе как по-другому объяснить, что годовой план добычи угля работники выполнили уже к началу декабря и сейчас идет перевыполнение. А значит - будет премия по итогам года.

Клиника надежды

Дальше нам показывают обновленный клинико-диагностический центр Qarmed, который, пожалуй, самое яркое проявление «социального разворота». Здание пахнет свежим ремонтом и антисептиком. Здесь возродили промышленную медицину: 5 500 квадратных метров, обновленных до блеска, 420 единиц современного диагностического оборудования, в том числе МРТ-аппарат. Предприятие перестало спасаться от старых бед, а учится предупреждать их. Горняки теперь получают профильные услуги бесплатно. Параллельно реализуется программа «Гигиена». Звучит буднично, почти по-советски, но для рабочего человека - это святое. На первом этапе капитально отремонтировано 40 объектов: душевые, раздевалки, бытовки.

Арифметика Берга

На самом комбинате в Темиртау масштаб подавляет. Здесь всё огромное, даже директор стального департамента Андрей Берг возвышается над нами. Он встречает нас в каске и с цифрами в голове, которые он выдает так же уверенно, как конвертер выдает плавку. Комбинат работает по полному циклу: от добычи руды и угля до выпуска готовой стали.

«Основной показатель - это производство годной стали в слябах и блюмах», - объясняет Берг. Цифры выглядят так: в 2023 году произвели 3 миллиона тонн, в 2024-м - уже 3,49 миллиона. В бизнес-плане на 2025 год заложено 3,714 миллиона тонн. Стратегия проста и амбициозна: выйти на 4 миллиона в следующем году, а в перспективе - на все 5 миллионов тонн стали в год.

Конвертеры уже модернизировали: их объем увеличили с 234 до 270 кубических метров, что позволило снизить внеплановые простои на 50%. Но самое интересное происходит на коксовом производстве. На предприятии шесть батарей, построенных полвека назад. Берг не скрывает - они в плачевном состоянии. Поэтому сейчас строят новые батареи №8 и №9 с полноценным углехимическим блоком. Это не просто кокс, это бензол, фенолы и еще 15 видов продукции, о которых раньше здесь только мечтали.

Но главное - это экология и газ. Доменное производство впервые за десятилетия перешло на природный газ. Газопровод протяженностью 40 километров стал той самой артерией, которая позволила комбинату вздохнуть чуть легче.

Андрей Берг подчеркивает экономический эффект: газ снижает потребление дорогого кокса. Раньше на тонну чугуна уходило 610-620 килограммов кокса, сегодня - 510-530. То есть снижается себестоимость и ростет производительность печей на 15%. В планах - перевести на газ вращательные печи вместо мазута, оцинковку и нагрев ковшей в конвертерном цехе. Это должно убрать из рациона комбината 140 тысяч тонн мазута в год.

В конвертерном цехе мы встретили Ергали Байдуллаева. Он работает восемь лет, пришел подручным пятого разряда, сейчас - сталевар восьмого. «Работа тяжелая, настоящая мужская, но условия и зарплата достойные», - говорит он, вытирая пот со лба. Его спокойствие - лучший индикатор перемен.

Средняя зарплата, к слову, выросла с 459 тысяч тенге в 2023 году до 620 тысяч в 2025-м. Коллективный договор компании признан лучшим в стране - годовой фонд социальной поддержки составляет 45,3 миллиарда тенге.

Университет и трамвай в будущее

Вечер застал нас у стен Qarmet University. Учебный корпус реконструировали, закупили тренажеры-имитаторы. В 2025 году здесь обучили уже 5,7 тысячи человек, переходя от скучных лекций к практике. Компания явно понимает: на старых кадрах далеко не уедешь, а новые не придут на «ржавые» технологии.

Уезжая из Темиртау, я смотрел на трамваи. Трамвайный парк тоже восстанавливают - отремонтировали 30 километров путей. Казалось бы, зачем стальному гиганту трамваи? А затем, что по этим путям люди едут домой, в город, вокруг которого Qarmet высаживает «зеленый пояс». Металлургический гигант медленно, со скрипом, но всё же развернулся лицом к человеку.