18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.12.2025, 18:05

Темиртау после паузы

Новости Казахстана 0 333

Репортаж о том, как металлургический комбинат Qarmet оттолкнулся от дна и снова хочет стать великим.

.
.

Темиртау встретил нас тем самым цветом неба, который невозможно описать ни в одном туристическом буклете, если только этот буклет не посвящен истории промышленной революции. Спустя два года после того, как гигантский горно-металлургический комплекс сменил вывеску с «Миттал Стил» на Qarmet, здесь всё еще учатся жить по-новому, пытаясь стряхнуть с себя пыль десятилетий пренебрежения.

Мы приехали не просто посмотреть на плавку чугуна, а убедиться в том, что «лицо» компании теперь действительно повернуто не к лондонским котировкам, а к людям в спецовках. Программа была насыщенная: от известной всем шахты до швейного цеха, от диагностического центра до самого сердца комбината.

Глубина доверия и цифровой след

Первая остановка - шахта имени Костенко. После трагических событий прошлых лет каждый спуск сюда - это не просто работа, а акт доверия. Здесь наконец внедрили новую систему позиционирования сотрудников. Это те самые «элементарные вещи», которых раньше почему-то просто не было. Теперь каждый шахтер - точка на цифровой карте диспетчера. В шахтах внедрили видеосвязь, а газовые и сейсмодатчики стали точнее. Цифровизация здесь обрела физическое воплощение в виде онлайн-мониторинга, работающего 24/7 над восемью шахтами сразу. Этот переход от «делаем как получается» к «делаем, чтобы никто не оказался невидимым» судя по всему вселяет уверенности шахтерам. А иначе как по-другому объяснить, что годовой план добычи угля работники выполнили уже к началу декабря и сейчас идет перевыполнение. А значит - будет премия по итогам года.  

Клиника надежды

Дальше нам показывают обновленный клинико-диагностический центр Qarmed, который, пожалуй, самое яркое проявление «социального разворота». Здание пахнет свежим ремонтом и антисептиком. Здесь возродили промышленную медицину: 5 500 квадратных метров, обновленных до блеска, 420 единиц современного диагностического оборудования, в том числе МРТ-аппарат. Предприятие перестало спасаться от старых бед, а учится предупреждать их. Горняки теперь получают профильные услуги бесплатно. Параллельно реализуется программа «Гигиена». Звучит буднично, почти по-советски, но для рабочего человека - это святое. На первом этапе капитально отремонтировано 40 объектов: душевые, раздевалки, бытовки.

Арифметика Берга

На самом комбинате в Темиртау масштаб подавляет. Здесь всё огромное, даже директор стального департамента Андрей Берг возвышается над нами. Он встречает нас в каске и с цифрами в голове, которые он выдает так же уверенно, как конвертер выдает плавку. Комбинат работает по полному циклу: от добычи руды и угля до выпуска готовой стали.

«Основной показатель - это производство годной стали в слябах и блюмах», - объясняет Берг. Цифры выглядят так: в 2023 году произвели 3 миллиона тонн, в 2024-м - уже 3,49 миллиона. В бизнес-плане на 2025 год заложено 3,714 миллиона тонн. Стратегия проста и амбициозна: выйти на 4 миллиона в следующем году, а в перспективе - на все 5 миллионов тонн стали в год.

Конвертеры уже модернизировали: их объем увеличили с 234 до 270 кубических метров, что позволило снизить внеплановые простои на 50%. Но самое интересное происходит на коксовом производстве. На предприятии шесть батарей, построенных полвека назад. Берг не скрывает - они в плачевном состоянии. Поэтому сейчас строят новые батареи №8 и №9 с полноценным углехимическим блоком. Это не просто кокс, это бензол, фенолы и еще 15 видов продукции, о которых раньше здесь только мечтали.

Но главное - это экология и газ. Доменное производство впервые за десятилетия перешло на природный газ. Газопровод протяженностью 40 километров стал той самой артерией, которая позволила комбинату вздохнуть чуть легче.

Андрей Берг подчеркивает экономический эффект: газ снижает потребление дорогого кокса. Раньше на тонну чугуна уходило 610-620 килограммов кокса, сегодня - 510-530. То есть снижается себестоимость и ростет производительность печей на 15%. В планах - перевести на газ вращательные печи вместо мазута, оцинковку и нагрев ковшей в конвертерном цехе. Это должно убрать из рациона комбината 140 тысяч тонн мазута в год.

В конвертерном цехе мы встретили Ергали Байдуллаева. Он работает восемь лет, пришел подручным пятого разряда, сейчас - сталевар восьмого. «Работа тяжелая, настоящая мужская, но условия и зарплата достойные», - говорит он, вытирая пот со лба. Его спокойствие - лучший индикатор перемен.

Средняя зарплата, к слову, выросла с 459 тысяч тенге в 2023 году до 620 тысяч в 2025-м. Коллективный договор компании признан лучшим в стране - годовой фонд социальной поддержки составляет 45,3 миллиарда тенге.

Университет и трамвай в будущее

Вечер застал нас у стен Qarmet University. Учебный корпус реконструировали, закупили тренажеры-имитаторы. В 2025 году здесь обучили уже 5,7 тысячи человек, переходя от скучных лекций к практике. Компания явно понимает: на старых кадрах далеко не уедешь, а новые не придут на «ржавые» технологии.

Уезжая из Темиртау, я смотрел на трамваи. Трамвайный парк тоже восстанавливают - отремонтировали 30 километров путей. Казалось бы, зачем стальному гиганту трамваи? А затем, что по этим путям люди едут домой, в город, вокруг которого Qarmet высаживает «зеленый пояс». Металлургический гигант медленно, со скрипом, но всё же развернулся лицом к человеку.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь