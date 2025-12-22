Новые правила получения паспортов для казахстанцев: онлайн-оформление и выдача за рубежом с 2026 года

В Казахстане готовятся к масштабным изменениям в системе документирования граждан. Уже в 2026 году казахстанцы смогут оформлять паспорта онлайн, получать их за границей в ускоренные сроки , а в отдельных случаях — даже не выходя из дома. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, представив детали пилотного проекта, который должен кардинально упростить процесс получения документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: gov.kz

Онлайн-паспорт: что меняется для граждан

В МВД напомнили, что в 2025 году в стране был запущен пилотный проект по онлайн-документированию, который постепенно охватывает все больше категорий граждан. Его ключевая цель — снизить нагрузку на миграционную службу и сделать государственные услуги максимально доступными.

Согласно новым правилам, казахстанцы смогут:

подавать заявление на получение паспорта в онлайн-формате ;

проходить процедуру документирования без личного визита в ЦОН ;

получать готовый паспорт за пределами страны в существенно сокращенные сроки.

Как отмечают в МВД, это особенно важно для граждан, которые находятся за рубежом по работе, учебе или семейным обстоятельствам.

Выезд специалистов на дом: услуга для пожилых и маломобильных граждан

Одним из ключевых элементов пилотного проекта стала выездная услуга документирования на дому. Сотрудники миграционной службы приезжают к гражданам со специальным мобильным комплектом оборудования.

В так называемый «чемоданчик» входят:

компьютер;

фотоаппарат;

устройства для электронной подписи.

Процедура полностью повторяет стандартное оформление документов, но проводится непосредственно по месту проживания человека.

По словам председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслана Аталыкова, услуга в первую очередь ориентирована на:

людей преклонного возраста;

граждан с ограниченными возможностями;

тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно посещать госорганы.

Документирование в 110 лет: реальные примеры работы проекта

В МВД привели показательные примеры уже реализованной практики. Самыми пожилыми гражданами, прошедшими документирование в рамках пилотного проекта, стали две казахстанки 1915 года рождения — жительницы Костанайской и Актюбинской областей.

Таким образом, возраст заявителей превысил 110 лет, что, по словам представителей ведомства, наглядно демонстрирует социальную значимость новой услуги.

Паспорт за границей — за 30 дней вместо шести месяцев

Отдельное внимание в МВД уделили гражданам Казахстана, находящимся за рубежом. Если ранее оформление паспорта за пределами страны могло занимать до шести месяцев, то теперь сроки сокращаются до 30 календарных дней.

По мнению ведомства, это решение:

снижает бюрократические риски;

упрощает жизнь казахстанцам за границей;

позволяет сотрудникам миграционной службы сосредоточиться на более сложных и ответственных задачах.

Искусственный интеллект и биометрия: как проверяют личность

В рамках онлайн-документирования внедряется система биометрической идентификации с использованием искусственного интеллекта. Технология автоматически проверяет:

«живость» лица (исключая использование фото или видео);

качество изображения;

соответствие снимка установленным стандартам;

отсутствие цифровой обработки.

Если пилотное тестирование пройдет успешно, полноценный запуск системы запланирован на 2026 год.

Новый дизайн паспорта: барс и усиленная защита

Летом 2025 года в Казахстане был обновлен дизайн национального паспорта. Одним из ключевых элементов стал символ барса, который, как подчеркнули в МВД, олицетворяет силу государства.

Помимо визуальных изменений, в документ были внедрены дополнительные защитные элементы, позволяющие эффективнее выявлять подделки и фальсификации.

Сила казахстанского паспорта растет

В МВД также напомнили, что позиции казахстанского паспорта на международной арене продолжают укрепляться. По итогам 2025 года:

граждане Казахстана могут посещать без визы 79 стран ;

республика занимает лидирующую позицию в Центральной Азии, опережая Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Для сравнения:

мировой рейтинг возглавляет Сингапур (193 направления);

далее следуют Япония и Южная Корея (по 190 направлений).

Бесплатные удостоверения личности с 2026 года

В завершение в МВД напомнили еще об одном важном нововведении. С 1 января 2026 года в Казахстане:

первичная выдача удостоверения личности;

замена документа по истечении срока действия

будут осуществляться бесплатно.

Соответствующее решение ранее подтвердил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.