Шоколад в Казахстане перестал быть сладким

Сладости в Казахстане перестают быть просто повседневным продуктом — они становятся настоящим деликатесом. Цены на кондитерские изделия растут уже десятый месяц подряд, и этот рост становится всё более ощутимым для обычного покупателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на EnergyProm .

Фото: ru.pinterest.com

Ежемесячный рост цен: сладости дорожают быстрее, чем ожидалось

С ноября 2025 года месячный прирост цен на сладости составил 1,2%, тогда как в октябре показатель достигал 1,5%. Максимальный скачок был зафиксирован в августе — целых 2,2%. Для сравнения: в ноябре 2024 года месячный рост цен на кондитерку едва достигал 0,5%.

Таким образом, тенденция на ускорение подорожания сохраняется почти год, что отражает устойчивое давление на рынок и растущую стоимость сырья.

Годовой прирост: почти пятая часть стоимости за 12 месяцев

В годовом выражении цены на кондитерские изделия подскочили на 19%. Для сравнения, в ноябре 2023 и 2024 годов рост цен в этом секторе был более умеренным — 12,1% и 12,5% соответственно.

Региональные рекорды подорожания:

Северо-Казахстанская область — +27,5%

Астана — +26,7%

Жетысуская область — +26,3%

Шымкент — +24,5%

Павлодарская область — +23,5%

Алматинская область — +23,1%

Наименее заметный рост зафиксирован в Туркестанской области — +10,9%, а также в Атырау (+11,6%) и Жамбылской области (+11,9%).

Шоколад лидирует в росте цен

Среди всех сладостей абсолютным лидером подорожания стал шоколад — его стоимость выросла на 37% за год. Значительно прибавили в цене и зефир с пастилой — на 19,6%, глазированные шоколадом конфеты — на 17,1%.

Другие сладости подорожали умереннее:

Неглазированные шоколадом конфеты — +10,3%

Халва — +9,6%

Карамель — +7,8%

Мармелад — +5,6%

Единственное исключение — жевательная резинка, которая подешевела на 0,3%.

Где сладости самые дорогие

Средняя розничная цена карамели в стране составляет 1,6 тыс. тенге за килограмм, а неглазированных шоколадом конфет — 2,3 тыс. тенге.

Регионы с самыми высокими ценами:

Карамель: Павлодар — 2,4 тыс. тенге/кг, Актау — 2,1 тыс., Туркестан — 1,9 тыс.

Неглазированные шоколадом конфеты: Актау — 2,8 тыс., Кызылорда — 2,6 тыс., Конаев — 2,5 тыс.

Регионы с самыми доступными ценами:

Карамель: Актобе — 1,3 тыс. тенге/кг

Неглазированные шоколадом конфеты: Жезказган, Туркестан, Усть-Каменогорск — по 2 тыс. тенге/кг

Производство сокращается: цены растут, а выпуск падает

В 2025 году производство шоколада и кондитерских изделий в Казахстане продолжает снижаться. За январь–ноябрь объём выпуска составил 81,2 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем за тот же период 2024 года. Для сравнения, в 2024 году спад достигал 14%.

Таким образом, рынок сталкивается с парадоксальной ситуацией: спрос растёт, цены бьют рекорды, а производство сокращается. Это создаёт дополнительное давление на потребителей и превращает привычный шоколад в дорогое лакомство.