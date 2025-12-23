Токаев и Путин: как Казахстан и Россия объединяют силы ради граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел официальную встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия двух стран по вопросам, затрагивающим повседневную жизнь граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Интенсивная программа визита

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пребывание в Санкт-Петербурге было тщательно подготовлено и насыщено важными встречами и мероприятиями.

«Мы сумели и в рамках ЕАЭС рассмотреть целый ряд вопросов, принять решения. В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия», — подчеркнул президент Казахстана.

Он отметил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) остается авторитетной международной организацией, востребованной для координации действий и развития сотрудничества.

Двусторонние отношения Казахстана и России

Токаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений в уходящем году:

Государственный визит 12 ноября в Россию был полностью успешным и укрепил стратегическое партнерство.

Сотрудничество между Казахстаном и Россией является безусловным приоритетом.

Совместная работа направлена на удовлетворение коренных интересов народов обеих стран, особенно в вопросах повседневной жизни граждан.

«Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан Казахстана и России», — заявил Токаев.

Владимир Путин о перспективах сотрудничества

Президент России подчеркнул положительную динамику двусторонних отношений:

В ходе неформального общения обсуждались вопросы работы в рамках ОДКБ, СНГ и двусторонние проекты.

Ситуация развивается положительно практически по всем направлениям.

Нет спорных или сложных вопросов, которые могли бы препятствовать дальнейшему развитию отношений.

«Очень рад возможности отдельно с Вами встретиться и обсудить приоритетные вопросы для развития двусторонних связей», — отметил Путин.

Неформальная встреча лидеров СНГ

22 декабря Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. В ходе встречи:

Обсуждались основные направления развития и перспективы практического сотрудничества.

Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Напомним, 21 декабря Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета:

Этот орган является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он определяет стратегию интеграции, ключевые направления развития и принимает решения, обязательные для всех стран союза (например, о бюджете, новых членах и наблюдателях).

Таким образом, визит президента Казахстана в Россию сочетал в себе как двусторонние встречи с лидером соседней страны, так и работу в многосторонних форматах ЕАЭС и СНГ, направленную на укрепление стратегического партнерства и улучшение жизни граждан обеих стран.