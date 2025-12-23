18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.12.2025, 20:40

Минздрав рассказал, как изменятся цены на лекарства с 1 января: чего ждать казахстанцам

Новости Казахстана

В 2026 году цены на лекарственные средства в Казахстане будут расти умеренно. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, отвечая на официальный запрос агентства Kazinform. Эксперты прогнозируют, что повышение останется в пределах разумного и не создаст серьёзной нагрузки на потребителей, передает Lada.kz. 

© Hot Line News
© Hot Line News

Новый налог: НДС на лекарства и медицинские изделия

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает введение НДС на лекарственные средства и медицинские изделия в размере 5%. С 2027 года ставка увеличится до 10%.

В Минздраве пояснили:

  • Рост розничных цен на лекарства в 2026 году составит в среднем 5–10%, в основном из-за введения НДС;

  • Государственное ценовое регулирование и конкуренция на рынке будут сдерживать рост цен;

  • Для препаратов, закупаемых и реализуемых в рамках ГОБМП и ОСМС, предельные цены формируются без учёта НДС, что сохраняет их доступность для населения.

Пересмотр цен в 2025 году: подготовка к будущему

Минздрав в 2025 году обновил методологию расчета предельных цен, учитывая:

  • референтное ценообразование;

  • актуальный курс валют.

Результаты пересмотра:

  • цены на 4 994 наименования лекарств были обновлены;

  • у 3 801 препарата (76%) отмечено снижение розничных цен;

  • среднее снижение составило 26,5%.

Ежемесячный мониторинг показал, что случаев превышения предельных цен не выявлено, что говорит о стабильности рынка.

Что с недорогими лекарствами?

Для безрецептурных препаратов стоимостью до одного МРП цены теперь формируются рыночными механизмами:

  • государство не устанавливает предельные цены;

  • стоимость может отличаться в зависимости от конкуренции, спроса и логистики;

  • у потребителей появляется возможность выбора по цене.

Итог: умеренный рост и свобода выбора

Таким образом, несмотря на введение НДС, казахстанцы могут рассчитывать на умеренное повышение цен на лекарства, сохранение контроля над ценами на жизненно необходимые препараты и возможность выбора среди недорогих безрецептурных средств.

