Минздрав рассказал, как изменятся цены на лекарства с 1 января: чего ждать казахстанцам

В 2026 году цены на лекарственные средства в Казахстане будут расти умеренно. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, отвечая на официальный запрос агентства Kazinform. Эксперты прогнозируют, что повышение останется в пределах разумного и не создаст серьёзной нагрузки на потребителей, передает Lada.kz.
С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает введение НДС на лекарственные средства и медицинские изделия в размере 5%. С 2027 года ставка увеличится до 10%.
В Минздраве пояснили:
Рост розничных цен на лекарства в 2026 году составит в среднем 5–10%, в основном из-за введения НДС;
Государственное ценовое регулирование и конкуренция на рынке будут сдерживать рост цен;
Для препаратов, закупаемых и реализуемых в рамках ГОБМП и ОСМС, предельные цены формируются без учёта НДС, что сохраняет их доступность для населения.
Минздрав в 2025 году обновил методологию расчета предельных цен, учитывая:
референтное ценообразование;
актуальный курс валют.
Результаты пересмотра:
цены на 4 994 наименования лекарств были обновлены;
у 3 801 препарата (76%) отмечено снижение розничных цен;
среднее снижение составило 26,5%.
Ежемесячный мониторинг показал, что случаев превышения предельных цен не выявлено, что говорит о стабильности рынка.
Для безрецептурных препаратов стоимостью до одного МРП цены теперь формируются рыночными механизмами:
государство не устанавливает предельные цены;
стоимость может отличаться в зависимости от конкуренции, спроса и логистики;
у потребителей появляется возможность выбора по цене.
Таким образом, несмотря на введение НДС, казахстанцы могут рассчитывать на умеренное повышение цен на лекарства, сохранение контроля над ценами на жизненно необходимые препараты и возможность выбора среди недорогих безрецептурных средств.
Комментарии0 комментарий(ев)