В Казахстане заговорили о внедрении нейрочипов

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин заявил о потенциальной возможности внедрения нейротехнологий, включая нейрочипы, в Казахстане. Соответствующее сообщение он опубликовал 22 декабря в своем Telegram-канале, обратив внимание на стремительное развитие технологий прямого взаимодействия мозга и компьютера, сообщает Lada.kz.
По словам Мусина, мир уже подошел к этапу, когда такие решения перестают быть экспериментом и начинают демонстрировать реальные прикладные результаты, в том числе в медицине и реабилитации людей с инвалидностью.
В качестве примера Багдат Мусин привел разработку ученых из Chinese Academy of Sciences. Исследователи продемонстрировали нейрочип, позволяющий человеку управлять внешними устройствами напрямую с помощью мозговых сигналов.
С помощью импланта пациент способен:
передвигать курсор на экране компьютера;
управлять инвалидным креслом;
контролировать роботизированную руку;
отдавать команды роботизированной собаке.
Технология была успешно протестирована на парализованном пациенте, что стало одним из ключевых доказательств ее практической эффективности.
Отдельно Мусин отметил технические особенности китайской разработки. По его словам, ученым удалось создать имплант, который:
в два раза меньше по размеру, чем аналогичные устройства Neuralink;
внедряется через прокол в черепе диаметром всего 5 миллиметров;
не требует масштабного хирургического вмешательства.
Такой подход существенно снижает риски для пациента и открывает новые возможности для широкого применения нейрочипов в клинической практике.
Еще одним важным достижением, на которое обратил внимание глава «Казахтелекома», стала скорость обработки сигналов. По данным разработчиков, задержка между получением нейронного сигнала и выполнением команды внешним устройством составляет менее 100 миллисекунд.
Это, как подчеркнул Мусин, быстрее естественной передачи сигнала от мозга к мышцам у здорового человека, что делает технологию не просто альтернативой, а потенциально более эффективным инструментом управления.
Багдат Мусин выразил уверенность, что подобные технологии со временем могут стать реальностью и для Казахстана. Однако для этого, по его словам, необходимо начинать подготовку заранее.
Он подчеркнул необходимость:
развития профильной научной и медицинской инфраструктуры;
подготовки специалистов в области нейротехнологий и биоинженерии;
создания условий для внедрения высокотехнологичных решений в систему реабилитации.
В завершение Мусин отметил, что внедрение нейрочипов может кардинально изменить качество жизни людей с особыми потребностями. Современные нейротехнологии способны дать им доступ к самым передовым методам реабилитации и восстановить утраченные функции.
По его словам, если начать системную работу уже сегодня, в будущем казахстанцы смогут пользоваться решениями, которые еще недавно казались элементом научной фантастики.
