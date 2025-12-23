18+
23.12.2025, 07:34

В Казахстане заговорили о внедрении нейрочипов

Новости Казахстана

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин заявил о потенциальной возможности внедрения нейротехнологий, включая нейрочипы, в Казахстане. Соответствующее сообщение он опубликовал 22 декабря в своем Telegram-канале, обратив внимание на стремительное развитие технологий прямого взаимодействия мозга и компьютера, сообщает Lada.kz. 

Фото: facebook.com/BagdatMussin
Фото: facebook.com/BagdatMussin

По словам Мусина, мир уже подошел к этапу, когда такие решения перестают быть экспериментом и начинают демонстрировать реальные прикладные результаты, в том числе в медицине и реабилитации людей с инвалидностью.

Китайский прорыв: как работает новый нейрочип

В качестве примера Багдат Мусин привел разработку ученых из Chinese Academy of Sciences. Исследователи продемонстрировали нейрочип, позволяющий человеку управлять внешними устройствами напрямую с помощью мозговых сигналов.

С помощью импланта пациент способен:

  • передвигать курсор на экране компьютера;

  • управлять инвалидным креслом;

  • контролировать роботизированную руку;

  • отдавать команды роботизированной собаке.

Технология была успешно протестирована на парализованном пациенте, что стало одним из ключевых доказательств ее практической эффективности.

Минимальное вмешательство и высокая точность

Отдельно Мусин отметил технические особенности китайской разработки. По его словам, ученым удалось создать имплант, который:

  • в два раза меньше по размеру, чем аналогичные устройства Neuralink;

  • внедряется через прокол в черепе диаметром всего 5 миллиметров;

  • не требует масштабного хирургического вмешательства.

Такой подход существенно снижает риски для пациента и открывает новые возможности для широкого применения нейрочипов в клинической практике.

Скорость быстрее человеческих рефлексов

Еще одним важным достижением, на которое обратил внимание глава «Казахтелекома», стала скорость обработки сигналов. По данным разработчиков, задержка между получением нейронного сигнала и выполнением команды внешним устройством составляет менее 100 миллисекунд.

Это, как подчеркнул Мусин, быстрее естественной передачи сигнала от мозга к мышцам у здорового человека, что делает технологию не просто альтернативой, а потенциально более эффективным инструментом управления.

Почему Казахстану важно готовиться уже сейчас

Багдат Мусин выразил уверенность, что подобные технологии со временем могут стать реальностью и для Казахстана. Однако для этого, по его словам, необходимо начинать подготовку заранее.

Он подчеркнул необходимость:

  • развития профильной научной и медицинской инфраструктуры;

  • подготовки специалистов в области нейротехнологий и биоинженерии;

  • создания условий для внедрения высокотехнологичных решений в систему реабилитации.

Шанс на новую реальность для людей с особыми потребностями

В завершение Мусин отметил, что внедрение нейрочипов может кардинально изменить качество жизни людей с особыми потребностями. Современные нейротехнологии способны дать им доступ к самым передовым методам реабилитации и восстановить утраченные функции.

По его словам, если начать системную работу уже сегодня, в будущем казахстанцы смогут пользоваться решениями, которые еще недавно казались элементом научной фантастики.

