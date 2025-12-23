Выход на пенсию в 2026 году: три ошибки в трудовой книжке, которые могут лишить выплат

В Казахстане все больше граждан интересуются, кто сможет оформить пенсию в 2026 году и какие документы для этого нужны. По словам Гульнар Азбергеновой, главного специалиста отдела пенсионного и социального обеспечения департамента комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, правила выхода на пенсию требуют особого внимания заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Диапазон» .

Фото: gov.kz

Кто выйдет на пенсию в 2026 году

Пенсионный возраст по состоянию на 2026 год

- Мужчины в РК выходят на пенсию в 63 года. Женщины в 63 года будут выходить на пенсию с 2031 года. с января 2026 года выходят на пенсию родившиеся в 1965 году, с января 2027 года – родившиеся в 1966 году. С 1 июля 2028 года женщины будут выходить на пенсию по достижении 61,5 года; с 1 июля 2029 года – по достижении 62 лет; с 1 июля 2030 года – по достижении 62,5 лет, с 1 июля 2031 года – по достижении 63 лет.

Мужчины : по достижении 63 лет.

Женщины : продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста. В 2026 году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в 1965 году.

Далее повышение будет происходить постепенно: с 1 июля 2028 года — 61,5 года; с 1 июля 2029 года — 62 года; с 1 июля 2030 года — 62,5 года; с 1 июля 2031 года — 63 года.



Необходимые документы для назначения пенсии

Для оформления пенсии потребуется собрать ряд документов. В их числе:

Удостоверение личности; Заявление о назначении пенсии; Документы, подтверждающие трудовой стаж: трудовая книжка, архивные справки, электронные архивные документы с ЭЦП, при необходимости — решение суда; Документы об образовании: аттестат или диплом; Военный билет или справка из органов обороны (для мужчин); Свидетельства о рождении детей, документы о браке или его расторжении (для женщин); Фотография формата 3×4; Справка о наличии банковского счёта для перечисления пенсии.

Зачем проходить предварительную консультацию

Специалисты советуют заранее проверить все документы. Это можно сделать в ЦОНах за два месяца до наступления пенсионного возраста.

При себе желательно иметь:

трудовую книжку;

диплом об образовании;

свидетельства о рождении детей и документы о браке (для женщин);

военный билет (для мужчин).

Сотрудники центра проверят трудовой стаж и подскажут, какие документы нужно дополнительно собрать, чтобы избежать задержек.

На что обратить внимание в трудовой книжке

Все записи должны быть без исправлений и внесены не позднее пяти дней после приёма на работу.

ФИО в трудовой книжке и дипломе должны совпадать с данными удостоверения личности. При расхождениях потребуются подтверждающие документы.

Печати Казахской ССР действительны только для записей до 1993 года. В более поздних документах должна быть указана Республика Казахстан .

При отсутствии нужных данных придётся обращаться в архив, а при невозможности подтверждения стажа — в суд.

Главная рекомендация специалистов

Заранее проверяйте все документы, чтобы оформление пенсии прошло без задержек и лишних проблем. Даже небольшие несоответствия могут стать причиной отказа или длительного ожидания выплаты.