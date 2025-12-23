18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 07:51

Выход на пенсию в 2026 году: три ошибки в трудовой книжке, которые могут лишить выплат

Новости Казахстана 0 1 854

В Казахстане все больше граждан интересуются, кто сможет оформить пенсию в 2026 году и какие документы для этого нужны. По словам Гульнар Азбергеновой, главного специалиста отдела пенсионного и социального обеспечения департамента комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, правила выхода на пенсию требуют особого внимания заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Диапазон».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто выйдет на пенсию в 2026 году

Пенсионный возраст по состоянию на 2026 год

- Мужчины в РК выходят на пенсию в 63 года. Женщины в 63 года будут выходить на пенсию с 2031 года. с января 2026 года выходят на пенсию родившиеся в 1965 году, с января 2027 года – родившиеся в 1966 году. С 1 июля 2028 года женщины будут выходить на пенсию по достижении 61,5 года; с 1 июля 2029 года – по достижении 62 лет; с 1 июля 2030 года – по достижении 62,5 лет, с 1 июля 2031 года – по достижении 63 лет.

  • Мужчины: по достижении 63 лет.

  • Женщины: продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста. В 2026 году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в 1965 году.

  • Далее повышение будет происходить постепенно:

    • с 1 июля 2028 года — 61,5 года;

    • с 1 июля 2029 года — 62 года;

    • с 1 июля 2030 года — 62,5 года;

    • с 1 июля 2031 года — 63 года.

Необходимые документы для назначения пенсии

Для оформления пенсии потребуется собрать ряд документов. В их числе:

  1. Удостоверение личности;

  2. Заявление о назначении пенсии;

  3. Документы, подтверждающие трудовой стаж: трудовая книжка, архивные справки, электронные архивные документы с ЭЦП, при необходимости — решение суда;

  4. Документы об образовании: аттестат или диплом;

  5. Военный билет или справка из органов обороны (для мужчин);

  6. Свидетельства о рождении детей, документы о браке или его расторжении (для женщин);

  7. Фотография формата 3×4;

  8. Справка о наличии банковского счёта для перечисления пенсии.

Зачем проходить предварительную консультацию

Специалисты советуют заранее проверить все документы. Это можно сделать в ЦОНах за два месяца до наступления пенсионного возраста.

При себе желательно иметь:

  • трудовую книжку;

  • диплом об образовании;

  • свидетельства о рождении детей и документы о браке (для женщин);

  • военный билет (для мужчин).

Сотрудники центра проверят трудовой стаж и подскажут, какие документы нужно дополнительно собрать, чтобы избежать задержек.

На что обратить внимание в трудовой книжке

  • Все записи должны быть без исправлений и внесены не позднее пяти дней после приёма на работу.

  • ФИО в трудовой книжке и дипломе должны совпадать с данными удостоверения личности. При расхождениях потребуются подтверждающие документы.

  • Печати Казахской ССР действительны только для записей до 1993 года. В более поздних документах должна быть указана Республика Казахстан.

  • При отсутствии нужных данных придётся обращаться в архив, а при невозможности подтверждения стажа — в суд.

Главная рекомендация специалистов

Заранее проверяйте все документы, чтобы оформление пенсии прошло без задержек и лишних проблем. Даже небольшие несоответствия могут стать причиной отказа или длительного ожидания выплаты.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь