Назван регион, где живут самые обеспеченные жители Казахстана

По итогам III квартала 2025 года лидером среди регионов Казахстана по уровню доходов наиболее обеспеченной части населения стала Карагандинская область . Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz.

Фото: dreamstime.com

Согласно расчетам, 10% самых состоятельных жителей Карагандинской области получали среднемесячный доход 413,2 тыс. тенге на душу населения. Это почти в полтора раза выше, чем средний показатель по стране — 272,7 тыс. тенге. Ни один другой регион не показал таких высоких доходов среди «богатой» группы населения.

Как формируется категория «богатых»

Бюро национальной статистики ежеквартально делит население на десять равных групп по доходам. В последнюю группу входят 10% жителей с наибольшими доходами.

Чтобы попасть в эту группу в III квартале 2025 года, было достаточно иметь доход от 189,2 тыс. тенге .

Верхняя граница доходов достигала 1,9 млн тенге.

Аналитики подчеркивают, что термин «богатые» носит условный характер, поскольку даже в этой группе доходы могут сильно различаться.

Рекордные показатели для Карагандинской области

Карагандинская область уже раньше входила в топ-5 регионов с высокими доходами, однако таких значений никогда не фиксировалось. Для сравнения, средний доход верхнего 10% населения за III кварталы 2022–2024 годов составлял 295,7 тыс. тенге.

Возможной причиной резкого роста эксперты называют статистическую выборку: данные формируются на основе опроса около 12 тыс. домохозяйств, результаты которого экстраполируются на все население страны. В текущей выборке, возможно, оказалось больше домохозяйств с высокими доходами.

Рейтинг регионов по доходам «богатых»

2 место: Павлодарская область — 360,8 тыс. тенге.

3 место: Астана — 353,3 тыс. тенге (год назад лидер с 480,1 тыс. тенге).

4 место: Алматы — 336,2 тыс. тенге.

Таким образом, Карагандинская область впервые обогнала столицу и Алматы по доходам верхней десятой группы населения.

Разрыв между богатыми и бедными

Карагандинская область вошла и в список регионов с наибольшим разрывом между доходами верхнего и нижнего 10% населения:

Верхний слой превышал доходы нижнего в 6,7 раза .

Павлодарская область имеет еще больший разрыв — почти 7-кратный .

В среднем по Казахстану верхние 10% зарабатывают в 6 раз больше, чем нижние 10%.

Что учитывается в доходах

Под доходами понимаются средства, использованные на потребление, включая: