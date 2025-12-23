18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 08:37

Назван регион, где живут самые обеспеченные жители Казахстана

Новости Казахстана 0 606

По итогам III квартала 2025 года лидером среди регионов Казахстана по уровню доходов наиболее обеспеченной части населения стала Карагандинская область. Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz. 

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Согласно расчетам, 10% самых состоятельных жителей Карагандинской области получали среднемесячный доход 413,2 тыс. тенге на душу населения. Это почти в полтора раза выше, чем средний показатель по стране — 272,7 тыс. тенге. Ни один другой регион не показал таких высоких доходов среди «богатой» группы населения.

Как формируется категория «богатых»

Бюро национальной статистики ежеквартально делит население на десять равных групп по доходам. В последнюю группу входят 10% жителей с наибольшими доходами.

  • Чтобы попасть в эту группу в III квартале 2025 года, было достаточно иметь доход от 189,2 тыс. тенге.

  • Верхняя граница доходов достигала 1,9 млн тенге.

Аналитики подчеркивают, что термин «богатые» носит условный характер, поскольку даже в этой группе доходы могут сильно различаться.

Рекордные показатели для Карагандинской области

Карагандинская область уже раньше входила в топ-5 регионов с высокими доходами, однако таких значений никогда не фиксировалось. Для сравнения, средний доход верхнего 10% населения за III кварталы 2022–2024 годов составлял 295,7 тыс. тенге.

Возможной причиной резкого роста эксперты называют статистическую выборку: данные формируются на основе опроса около 12 тыс. домохозяйств, результаты которого экстраполируются на все население страны. В текущей выборке, возможно, оказалось больше домохозяйств с высокими доходами.

Рейтинг регионов по доходам «богатых»

  • 2 место: Павлодарская область — 360,8 тыс. тенге.

  • 3 место: Астана — 353,3 тыс. тенге (год назад лидер с 480,1 тыс. тенге).

  • 4 место: Алматы — 336,2 тыс. тенге.

Таким образом, Карагандинская область впервые обогнала столицу и Алматы по доходам верхней десятой группы населения.

Разрыв между богатыми и бедными

Карагандинская область вошла и в список регионов с наибольшим разрывом между доходами верхнего и нижнего 10% населения:

  • Верхний слой превышал доходы нижнего в 6,7 раза.

  • Павлодарская область имеет еще больший разрыв — почти 7-кратный.

  • В среднем по Казахстану верхние 10% зарабатывают в 6 раз больше, чем нижние 10%.

Что учитывается в доходах

Под доходами понимаются средства, использованные на потребление, включая:

  • расходы на товары и услуги;

  • стоимость продукции собственного производства;

  • полученные трансферты (социальные выплаты, помощь и т. д.).

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь