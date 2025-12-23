Назван регион, где живут самые обеспеченные жители Казахстана

По итогам III квартала 2025 года лидером среди регионов Казахстана по уровню доходов наиболее обеспеченной части населения стала Карагандинская область. Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz.
Согласно расчетам, 10% самых состоятельных жителей Карагандинской области получали среднемесячный доход 413,2 тыс. тенге на душу населения. Это почти в полтора раза выше, чем средний показатель по стране — 272,7 тыс. тенге. Ни один другой регион не показал таких высоких доходов среди «богатой» группы населения.
Бюро национальной статистики ежеквартально делит население на десять равных групп по доходам. В последнюю группу входят 10% жителей с наибольшими доходами.
Чтобы попасть в эту группу в III квартале 2025 года, было достаточно иметь доход от 189,2 тыс. тенге.
Верхняя граница доходов достигала 1,9 млн тенге.
Аналитики подчеркивают, что термин «богатые» носит условный характер, поскольку даже в этой группе доходы могут сильно различаться.
Карагандинская область уже раньше входила в топ-5 регионов с высокими доходами, однако таких значений никогда не фиксировалось. Для сравнения, средний доход верхнего 10% населения за III кварталы 2022–2024 годов составлял 295,7 тыс. тенге.
Возможной причиной резкого роста эксперты называют статистическую выборку: данные формируются на основе опроса около 12 тыс. домохозяйств, результаты которого экстраполируются на все население страны. В текущей выборке, возможно, оказалось больше домохозяйств с высокими доходами.
2 место: Павлодарская область — 360,8 тыс. тенге.
3 место: Астана — 353,3 тыс. тенге (год назад лидер с 480,1 тыс. тенге).
4 место: Алматы — 336,2 тыс. тенге.
Таким образом, Карагандинская область впервые обогнала столицу и Алматы по доходам верхней десятой группы населения.
Карагандинская область вошла и в список регионов с наибольшим разрывом между доходами верхнего и нижнего 10% населения:
Верхний слой превышал доходы нижнего в 6,7 раза.
Павлодарская область имеет еще больший разрыв — почти 7-кратный.
В среднем по Казахстану верхние 10% зарабатывают в 6 раз больше, чем нижние 10%.
Под доходами понимаются средства, использованные на потребление, включая:
расходы на товары и услуги;
стоимость продукции собственного производства;
полученные трансферты (социальные выплаты, помощь и т. д.).
