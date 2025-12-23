Казахстан создаёт «финансовый мозг»: кто и как им будет управлять

Казахстан делает шаг к новой модели управления государственными финансами: Нацбанк и Минфин создали Совет по управлению государственным долгом. Пока детали его работы остаются в тайне, но уже понятно, что цель — сделать госзаимствования дешевле, а рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) — более прозрачным и предсказуемым, сообщает Lada.kz.
Официальная цель нового органа формально выглядит технической: повысить ликвидность и глубину рынка ГЦБ, снизить стоимость заимствований для покрытия бюджетного дефицита и разработать ориентиры для квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
По словам пресс-службы Нацбанка, деятельность совета будет направлена на:
повышение глубины, ликвидности и эффективности рынка ГЦБ;
снижение стоимости государственных заимствований;
формирование бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.
Эксперты считают, что создание совета отражает более широкий контекст — стремление властей централизовать управление долгом и уменьшить риски расхождения действий между различными регуляторами.
Геннадий Савицкий, эксперт по финансовым рынкам, объясняет:
«В последние годы государственные заимствования растут на фоне бюджетного дефицита и увеличения расходов. В этих условиях критически важно занимать деньги дешевле и предсказуемее, не создавая резких перекосов на финансовом рынке. Создание совета может быть попыткой централизовать решения и снизить риски несогласованных действий между регуляторами».
Проще говоря, государство хочет:
Планировать сроки и ставки заимствований более эффективно;
Сделать рынок госбумаг понятным и привлекательным для инвесторов;
Установить ориентиры для квазигоскомпаний и крупных компаний при выпуске облигаций.
Если рынок ГЦБ станет более устойчивым, это снизит стоимость заимствований не только для бюджета, но и для крупных игроков экономики.
Решения совета могут затронуть:
доходности государственных облигаций;
интерес банков и институциональных инвесторов к рынку ГЦБ;
условия заимствований для квазигосударственного сектора и крупных компаний.
В долгосрочной перспективе это способно изменить структуру рынка долга и перераспределить спрос между разными финансовыми инструментами.
Аналитики отмечают, что ключевым остаётся вопрос прозрачности работы нового органа. На данный момент:
состав совета не раскрыт;
полномочия и процесс принятия решений неизвестны;
отсутствуют публичные правила взаимодействия с рынком.
Без этих элементов рынок может воспринимать Совет не как источник стабильности, а как дополнительный фактор неопределённости.
