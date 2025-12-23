18+
23.12.2025, 09:09

Казахстан создаёт «финансовый мозг»: кто и как им будет управлять

Новости Казахстана

Казахстан делает шаг к новой модели управления государственными финансами: Нацбанк и Минфин создали Совет по управлению государственным долгом. Пока детали его работы остаются в тайне, но уже понятно, что цель — сделать госзаимствования дешевле, а рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) — более прозрачным и предсказуемым, сообщает Lada.kz. 

ФОТО: © Depositphotos.com/amixstudio
ФОТО: © Depositphotos.com/amixstudio

Совет как инструмент снижения рисков

Официальная цель нового органа формально выглядит технической: повысить ликвидность и глубину рынка ГЦБ, снизить стоимость заимствований для покрытия бюджетного дефицита и разработать ориентиры для квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

По словам пресс-службы Нацбанка, деятельность совета будет направлена на:

  • повышение глубины, ликвидности и эффективности рынка ГЦБ;

  • снижение стоимости государственных заимствований;

  • формирование бенчмарков для рынка квазигосударственного сектора и корпоративных эмитентов.

Эксперты считают, что создание совета отражает более широкий контекст — стремление властей централизовать управление долгом и уменьшить риски расхождения действий между различными регуляторами.

Почему совет появился именно сейчас

Геннадий Савицкий, эксперт по финансовым рынкам, объясняет:

«В последние годы государственные заимствования растут на фоне бюджетного дефицита и увеличения расходов. В этих условиях критически важно занимать деньги дешевле и предсказуемее, не создавая резких перекосов на финансовом рынке. Создание совета может быть попыткой централизовать решения и снизить риски несогласованных действий между регуляторами».

Проще говоря, государство хочет:

  1. Планировать сроки и ставки заимствований более эффективно;

  2. Сделать рынок госбумаг понятным и привлекательным для инвесторов;

  3. Установить ориентиры для квазигоскомпаний и крупных компаний при выпуске облигаций.

Если рынок ГЦБ станет более устойчивым, это снизит стоимость заимствований не только для бюджета, но и для крупных игроков экономики.

Возможные последствия для экономики

Решения совета могут затронуть:

  • доходности государственных облигаций;

  • интерес банков и институциональных инвесторов к рынку ГЦБ;

  • условия заимствований для квазигосударственного сектора и крупных компаний.

В долгосрочной перспективе это способно изменить структуру рынка долга и перераспределить спрос между разными финансовыми инструментами.

Важный вопрос прозрачности

Аналитики отмечают, что ключевым остаётся вопрос прозрачности работы нового органа. На данный момент:

  • состав совета не раскрыт;

  • полномочия и процесс принятия решений неизвестны;

  • отсутствуют публичные правила взаимодействия с рынком.

Без этих элементов рынок может воспринимать Совет не как источник стабильности, а как дополнительный фактор неопределённости.

0
3
0
