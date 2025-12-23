Кто и в каком количестве сможет работать в Казахстане с 2026 года: новые правила для иностранцев

И.о. министра труда и социальной защиты населения Казахстана подписал приказ от 12 декабря 2025 года , который определяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы для трудовой деятельности на территории страны в 2026 году. Документ вступит в силу со 2 января 2026 года , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые цифры: сколько иностранных работников допустят

Согласно приказу, квота на иностранных работников устанавливается в процентном отношении к общей численности рабочей силы:

0,25% — по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателю;

2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.

Это означает, что работодатели смогут привлекать ограниченное число иностранцев, причем большая часть будет приходиться на трудовых мигрантов, а не на сотрудников с разрешениями от местных органов.

Как изменились правила за год

Для сравнения, в августе 2025 года квота выглядела немного иначе:

По разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, лимит увеличился с 0,2% до 0,25% ;

Для трудовых иммигрантов — уменьшен с 3% до 2,95%.

Таким образом, уже в 2025 году наблюдались корректировки, которые направлены на умеренный контроль потока иностранных работников и регулирование рынка труда в строительной и других ключевых сферах.

Что это значит для работодателей и рынка труда