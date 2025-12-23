18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 09:49

Кто и в каком количестве сможет работать в Казахстане с 2026 года: новые правила для иностранцев

Новости Казахстана 0 508

И.о. министра труда и социальной защиты населения Казахстана подписал приказ от 12 декабря 2025 года, который определяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы для трудовой деятельности на территории страны в 2026 году. Документ вступит в силу со 2 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые цифры: сколько иностранных работников допустят

Согласно приказу, квота на иностранных работников устанавливается в процентном отношении к общей численности рабочей силы:

  • 0,25% — по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателю;

  • 2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.

Это означает, что работодатели смогут привлекать ограниченное число иностранцев, причем большая часть будет приходиться на трудовых мигрантов, а не на сотрудников с разрешениями от местных органов.

Как изменились правила за год

Для сравнения, в августе 2025 года квота выглядела немного иначе:

  • По разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, лимит увеличился с 0,2% до 0,25%;

  • Для трудовых иммигрантов — уменьшен с 3% до 2,95%.

Таким образом, уже в 2025 году наблюдались корректировки, которые направлены на умеренный контроль потока иностранных работников и регулирование рынка труда в строительной и других ключевых сферах.

Что это значит для работодателей и рынка труда

  • Компании, особенно в строительной отрасли, должны заранее планировать привлечение иностранных работников.

  • Ограниченная квота может усложнить набор специалистов, особенно на крупные проекты, где не хватает местных кадров.

  • Работодатели будут ориентироваться на местные разрешения и иммигрантские квоты, чтобы не нарушать новые правила.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь