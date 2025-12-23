Кто и в каком количестве сможет работать в Казахстане с 2026 года: новые правила для иностранцев

И.о. министра труда и социальной защиты населения Казахстана подписал приказ от 12 декабря 2025 года, который определяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы для трудовой деятельности на территории страны в 2026 году. Документ вступит в силу со 2 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно приказу, квота на иностранных работников устанавливается в процентном отношении к общей численности рабочей силы:
0,25% — по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателю;
2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.
Это означает, что работодатели смогут привлекать ограниченное число иностранцев, причем большая часть будет приходиться на трудовых мигрантов, а не на сотрудников с разрешениями от местных органов.
Для сравнения, в августе 2025 года квота выглядела немного иначе:
По разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами, лимит увеличился с 0,2% до 0,25%;
Для трудовых иммигрантов — уменьшен с 3% до 2,95%.
Таким образом, уже в 2025 году наблюдались корректировки, которые направлены на умеренный контроль потока иностранных работников и регулирование рынка труда в строительной и других ключевых сферах.
Компании, особенно в строительной отрасли, должны заранее планировать привлечение иностранных работников.
Ограниченная квота может усложнить набор специалистов, особенно на крупные проекты, где не хватает местных кадров.
Работодатели будут ориентироваться на местные разрешения и иммигрантские квоты, чтобы не нарушать новые правила.
