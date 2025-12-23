Дональд Трамп передал Касым-Жомарту Токаеву «ключ» от Белого дома

В центре внимания международной дипломатии — внимание к деталям. Президент США Дональд Трамп передал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву символический подарок: ключ от Белого дома, олицетворяющий дружбу и уважение между странами, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram/ruslanzheldibay

Вручение верительных грамот в Белом доме

16 декабря 2025 года в Белом доме прошла торжественная церемония: новый посол Казахстана в США Магжан Ильясов вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты.

После официальной части краткую встречу с американским лидером прокомментировал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Он опубликовал подробности встречи в своем Telegram-канале 23 декабря 2025 года.

Личные впечатления Трампа о Токаеве

По словам Желдибая, во время беседы президент США поделился своими впечатлениями о ноябрьской встрече с Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете. Трамп подчеркнул:

Токаев — «прекрасный человек и опытный государственный деятель»;

Он обладает «глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

Эти слова стали знаковым подтверждением теплых и доверительных отношений между лидерами двух стран.

Символические подарки от Белого дома

Кроме устных пожеланий, Дональд Трамп передал Токаеву несколько памятных подарков:

Символический ключ от Белого дома , символизирующий открытость и доверие;

Бейсболка с автографом президента США, как знак личного уважения.

Эти подарки подчеркивают значимость двусторонних отношений и внимание к деталям дипломатического этикета.