Суд признал врача виновным в смерти Меруерт Аулбаевой: наказания не будет

Брат Меруерт Аулбаевой - Айтбек сообщил, что в ходе судебного процесса подсудимый полностью признал вину в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Суд установил, что врач небрежно отнесся к своим обязанностям, неправильно поставил диагноз и неправомерно не оперировал пациентку в течение недели при гнойном перитоните.

Отмечается, что врач провел целых три операции с критическими нарушениями. Первую аппендэктомию (операцию по удалению аппендикса) он выполнил некачественно, вторую операцию провел самостоятельно без консилиума и привлечения областных специалистов, несмотря на развившийся сепсис. В ходе третьей операции допустил фатальные ошибки, повлекшие смерть пациентки.

При этом, по словам Айтбека Аулбаева, несмотря на установленную вину, врача освободили от уголовной ответственности в связи с истечением двухлетнего срока давности.

Напомним, что трагедия произошла в 2023 году, когда Меруерт Аулбаева неоднократно обращалась в балхашскую больницу с сильными болями и высокой температурой. Однако там ей несколько раз отказали в госпитализации.

Только после частного УЗИ 27 июля было выявлено гнойное образование размером около восьми сантиметров. Несмотря на требование о проведении операции в течение двух часов, врачи выбрали выжидательную тактику.

Операция была проведена лишь 3 августа заведующим хирургическим отделением, которому впоследствии предъявили обвинения. К началу октября развился сепсис, потребовавший нескольких операций.

6 ноября 2023 года Меруерт скончалась от полиорганной недостаточности (одновременного отказа двух или более жизненно важных органов). Судебно-медицинская экспертиза установила прямую связь между действиями врачей и смертью пациентки.

Отметим, что в ходе следствия были обнаружены многочисленные изменения в медицинской карте пациентки, внесенные после ее смерти. 8 ноября 2023 года в карту добавили запись о болезни Крона, датированную 4 ноября, с подписью лечащего врача.

Всего в медкарту после смерти пациентки внесено больше 200 изменений. Болезнь Крона в последующем так и не была подтверждена.

Комментируя решение суда, Айтбек Аулбаев написал:

«То, что мы смогли довести до суда это дело и получить признание подсудимого - это сильно больше, чем мне предрекали. Я удовлетворен тем, что виновность подсудимого доказана, и он признан судом виновным. Но я не удовлетворен тем, что справедливость не восторжествовала, и подсудимый избежал наказания».

Двухлетний срок давности по делам о врачебной халатности со смертельным исходом - это не защита для пациентов, а скорее, лазейка для виновных. Пока идут экспертизы, следствие и суд, время истекает автоматически.

Семья Меруерт Аулбаевой прошла путь, который большинство даже не решается начинать. Они добились признания вины, а это больше, чем получает большинство жертв врачебных ошибок.

Вопрос не в конкретном враче из Балхаша. Вопрос в том, сколько еще таких дел закроются по сроку давности, и когда система начнет работать для тех, кто в ней нуждается.