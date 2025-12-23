Необычный способ выделиться на дороге: как выбрать идеальный номер для автомобиля с телефона

Казахстанцы теперь могут легко и безопасно приобрести VIP-номер для своего автомобиля через портал электронного правительства eGov.kz . Видеоруководство и подробная инструкция шаг за шагом позволяют оформить услугу без посещения ЦОН и лишних очередей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pavon.kz

Онлайн-заявка: быстро и без бумажной волокиты

Сервис работает как через компьютер, так и через мобильное приложение eGov mobile. Для оформления VIP-номера достаточно:

Перейти на главную страницу портала eGov.kz → раздел «Гражданам» → «Транспорт и коммуникации» → «Автомобильный транспорт» → «Заказ VIP-номера на автотранспорт». Кликнуть на кнопку «Заказать услугу онлайн». Ввести желаемый номер в поиск. Если выбранный номер уже занят, система предложит альтернативы. Указать область, ЦОН и тип ГРНЗ (государственного регистрационного номера). Оплатить услугу онлайн, при необходимости использовать ранее оплаченный чек.

Что ждать после оплаты

После оформления заявки пользователю приходит уведомление о состоянии услуги:

на статусной странице портала;

в личном кабинете пользователя на eGov.kz.

Важно: услуга предназначена только для номеров повышенного спроса, которые выделяются среди стандартных регистрационных знаков.

Внимание на мошенников

Электронное правительство Казахстана предупреждает: участились случаи рассылки фейковых писем, уведомлений и звонков, якобы от имени eGov.kz. Пользователям следует быть внимательными и использовать только официальные порталы и приложения для оформления услуг.