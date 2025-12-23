Бектенов: запрет вычетов по "упрощенке" не страшен

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обсудил последствия вступления в силу нового Налогового кодекса для представителей малого и микробизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Он отметил, что в обществе и бизнес-среде появилась обеспокоенность из-за введенного запрета на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими по упрощенной системе налогообложения. Речь идет примерно о 400 тысячах предпринимателей по всей стране.
«Предприниматели этой категории не должны волноваться за свое будущее. Министерство финансов должно сопровождать их, внедрив сервисную модель налогового администрирования и проведя детальные разъяснительные мероприятия», — подчеркнул премьер.
Для облегчения работы предпринимателей, Минфин совместно с Национальным банком получил поручение обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности. Это позволит существенно снизить нагрузку на бизнес и минимизировать ошибки при подаче деклараций.
Бектенов подчеркнул, что целью новых мер является не ограничение предпринимателей, а создание условий для прозрачной и удобной работы малого и среднего бизнеса.
Премьер также поручил Министерству национальной экономики разработать дополнительные неналоговые стимулы для компаний, работающих по общему режиму налогообложения.
По словам Бектенова, такие меры помогут бизнесу адаптироваться к изменениям, снизить административную нагрузку и продолжить развитие без угрозы финансовой нестабильности.
Малый и микробизнес по упрощенной системе налогообложения не потеряет своих возможностей из-за запрета вычетов.
Автоматизированная налоговая отчетность облегчит процесс подачи деклараций.
Будут введены дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего на общем налоговом режиме.
В целом, правительство стремится к плавной адаптации предпринимателей к новому Налоговому кодексу, чтобы изменения не стали препятствием для развития малого бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)