Жумангарин назвал реальные причины роста цен на квартиры в Казахстане

Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин дал подробное объяснение резкому росту цен на жильё в Казахстане. По его словам, популярное мнение о влиянии налоговой реформы на рынок недвижимости не соответствует действительности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

«Налоговая реформа не влияет на цены» — Жумангарин

Серик Жумангарин подчеркнул, что нормы нового Налогового кодекса не распространяются на объекты, строительство которых начато до 31 декабря 2025 года.

"Многие сейчас говорят, что жильё начинает дорожать, но надо понимать, как это работает. Налоговая реформа вообще на жильё сейчас никакого влияния не оказывает. Возможно, оказывает влияние на ожидания. Но на все объекты, которые будут начаты до 31 декабря 2025 года, Налоговый кодекс не распространяется", — пояснил Жумангарин.

Он добавил, что учитывая средние сроки строительства — от полутора до двух лет — такие объекты не будут облагаться новыми налогами даже в 2026 году.

Жумангарин о реальном росте цен

Журналисты спросили министра, достиг ли рынок недвижимости своего пика и стоит ли ожидать нового подорожания с введением нового НДС. Жумангарин отказался давать прогнозы, чтобы не влиять на рынок, но подтвердил факт роста цен.

"Это связано с рыночными факторами: спросом и предложением, возможно, как-то повлияло ослабление курса тенге", — отметил он.

Многофакторная модель по версии Жумангарина

Министр объяснил, что динамика цен формируется под влиянием множества факторов, а не одной налоговой реформы.

"Недвижимость всегда была тихой гаванью для инвестиций тех, кто не особо практикует другие варианты инвестирования собственного капитала. Это многофакторная модель. Но я ещё раз хочу подчеркнуть: с учётом норм, заложенных в Налоговом кодексе, факторов, которые могли бы повлиять на рост цен на жильё именно из-за НДС в следующем году, нет — за исключением ожиданий и, возможно, спекулятивных настроений", — подчеркнул Жумангарин.

