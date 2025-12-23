18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 13:22

В Казахстане задержаны высокопоставленные руководители здравоохранения за аферу на 2 млрд тенге

Новости Казахстана

В Костанайской области вскрыта крупная коррупционная схема в сфере закупок медицинского оборудования, в результате которой бюджет региона пострадал на сумму свыше 2 миллиардов тенге. К расследованию уже подключены надзорные органы, а несколько высокопоставленных чиновников оказались под следствием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Схема обогащения через невостребованное оборудование

Прокуратура Костанайской области сообщает, что медицинские организации региона приобретали дорогостоящее оборудование, которое практически не использовалось, при этом его стоимость была значительно завышена.

«Выявлены факты покупки медицинскими учреждениями невостребованного оборудования по завышенной цене», – отметили в надзорном органе.

Такой подход позволял определённым поставщикам и чиновникам получать незаконную прибыль, создавая серьёзный финансовый ущерб для бюджета здравоохранения региона.

Кто оказался под подозрением

В рамках расследования были задержаны несколько высокопоставленных лиц:

  • бывший руководитель ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;

  • действующий заместитель руководителя того же управления;

  • главный врач одного из районов;

  • поставщик медицинского оборудования.

Прокуратура отмечает, что уголовные дела уже зарегистрированы, а следственные действия продолжаются.

Масштабы ущерба

Сумма ущерба, причинённого бюджету Костанайской области, превысила 2 млрд тенге. Эксперты отмечают, что такие коррупционные схемы в сфере медицины не только наносят финансовый ущерб, но и могут напрямую влиять на качество оказания медицинской помощи населению.

Следствие и перспективы

Прокуратура Костанайской области продолжает расследование. В ближайшее время ожидается уточнение деталей схемы и возможные новые задержания. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности других участников закупок.

«Расследование продолжается. Все причастные к хищению бюджетных средств будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом», – подчеркнули в надзорном органе.

