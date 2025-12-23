18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 14:36

Власти Казахстана объявили о масштабной поддержке граждан в 2026 году

Новости Казахстана

Правительство Казахстана анонсировало увеличение пенсий и социальных пособий в 2026 году. Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ключевых цифрах и планах поддержки граждан на следующий год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Индексация пенсий и пособий: рост на 10%

Во время брифинга в правительстве вице-премьер отметил, что бюджет на 2026 год предусматривает увеличение пенсий и пособий на 10%.

"Для сравнения, в 2025 году повышение составило 8,5 процента. В бюджете 2026 года только на увеличение пенсий и пособий мы предусмотрели 636 миллиардов тенге", — подчеркнул Жумангарин.

Индексация является частью более широкой программы поддержки населения и направлена на улучшение качества жизни пенсионеров и уязвимых слоев населения.

Совместная программа с Нацбанком и АРРФР

Вице-премьер также напомнил о совместной программе действий Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), целью которой является обеспечение экономической стабильности и поддержка граждан.

"Мы сделали программу совместных действий Нацбанка, АРРФР и правительства. Речь идет не только об индексации пенсий и пособий, но и о поддержке малого и среднего бизнеса. Это очень важно", — отметил Жумангарин.

Программа направлена на комплексное стимулирование экономики, поддержку социально уязвимых категорий населения и развитие предпринимательства.

Актуальные показатели пенсий на 2025 год

По данным на 1 ноября 2025 года, средний размер совокупной пенсии в Казахстане составил 142 744 тенге, включая:

  • Солидарная пенсия – 95 167 тенге

  • Базовая пенсия – 47 577 тенге

Эти цифры демонстрируют рост доходов пенсионеров и служат ориентиром для планируемой индексации в 2026 году.

