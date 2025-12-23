18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 15:19

Пой вживую или плати штраф: новая реальность для артистов в Казахстане

Новости Казахстана 0 477

В Казахстане готовятся серьёзные изменения для концертной индустрии: депутатами Мажилиса предложен законопроект, который ограничивает использование фонограмм на крупных мероприятиях. Tengri Life выяснил, что именно планируется, кого коснутся новые правила и где «фанера» по-прежнему останется законной, передает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Что хотят запретить

Поправки к закону предусматривают запрет на использование вокальной фонограммы на культурно-массовых мероприятиях, если в зале одновременно находится 200 и более зрителей.

Запрет распространяется на:

  • организаторов концертов с участием эстрадных исполнителей и вокалистов других жанров;

  • творческие коллективы, выступающие на таких мероприятиях.

Ответственность несут не только артисты, но и организаторы:

«Ответственность за использование голосовой фонограммы будет возлагаться на руководителей государственных концертных организаций, event-организации, индивидуальных предпринимателей, вокалистов и творческие коллективы», — пояснили в Министерстве культуры и информации.

Кто будет следить за соблюдением запрета

Контроль за исполнением закона возложен на местные исполнительные органы — акиматы областей, городов и районов.

Дополнительно:

  • Художественные советы при акиматах и государственных театрально-концертных организациях будут рассматривать концертные программы;

  • Руководство концертных площадок планирует включать отдельный пункт о запрете фонограммы в договоры с артистами и организаторами.

«Министерством будут проработаны с руководством концертных площадок пункты по запрету голосовых (вокальных) фонограмм при заключении гражданско-правовых договоров между организаторами концертов, а также творческими коллективами и артистами», — уточнили в ведомстве.

Какие штрафы грозят за «фанеру»

Конкретные размеры санкций пока обсуждаются. Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков предложил:

  • штраф до 1000 МРП за нарушение запрета;

  • контроль за исполнением нормы возложен на акиматы.

Окончательные формулировки и перечень санкций будут известны после завершения работы в Мажилисе.

Кого запрет не коснётся

Новые правила не распространяются на развлекательные мероприятия:

  • тоя, свадьбы, корпоративы;

  • рестораны, ночные клубы, музыкальные кафе, бары и пабы;

  • развлекательные центры.

Также исключены из запрета:

  • драматические театры;

  • театры музыкальной комедии;

  • цирки;

  • культурно-досуговые организации.

Причина проста: такие площадки официально не относятся к музыкально-эстетическому воспитанию и носят чисто развлекательный характер.

Где фонограмма всё-таки допустима

Существуют технические и организационные исключения:

  • Открытые площадки, где невозможно обеспечить качественный живой звук: парки, уличные сцены, ипподромы и другие зоны отдыха;

  • Медиаформаты: съёмки телепередач, телевизионный и интернет-контент.

История и перспективы

Вопрос о фонограммах обсуждается давно. В феврале 2020 года депутаты уже предлагали обязать артистов предупреждать зрителей о её использовании. Сейчас власти решили пойти дальше — и ограничить «фанеру» на крупных концертах.

Окончательные поправки и санкции станут известны после завершения работы в Мажилисе, но уже ясно: живая музыка может стать обязательным стандартом для крупных мероприятий в Казахстане.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь