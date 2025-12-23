Пой вживую или плати штраф: новая реальность для артистов в Казахстане

В Казахстане готовятся серьёзные изменения для концертной индустрии: депутатами Мажилиса предложен законопроект, который ограничивает использование фонограмм на крупных мероприятиях. Tengri Life выяснил, что именно планируется, кого коснутся новые правила и где «фанера» по-прежнему останется законной, передает Lada.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Что хотят запретить

Поправки к закону предусматривают запрет на использование вокальной фонограммы на культурно-массовых мероприятиях, если в зале одновременно находится 200 и более зрителей.

Запрет распространяется на:

организаторов концертов с участием эстрадных исполнителей и вокалистов других жанров;

творческие коллективы, выступающие на таких мероприятиях.

Ответственность несут не только артисты, но и организаторы:

«Ответственность за использование голосовой фонограммы будет возлагаться на руководителей государственных концертных организаций, event-организации, индивидуальных предпринимателей, вокалистов и творческие коллективы», — пояснили в Министерстве культуры и информации.

Кто будет следить за соблюдением запрета

Контроль за исполнением закона возложен на местные исполнительные органы — акиматы областей, городов и районов.

Дополнительно:

Художественные советы при акиматах и государственных театрально-концертных организациях будут рассматривать концертные программы;

Руководство концертных площадок планирует включать отдельный пункт о запрете фонограммы в договоры с артистами и организаторами.

«Министерством будут проработаны с руководством концертных площадок пункты по запрету голосовых (вокальных) фонограмм при заключении гражданско-правовых договоров между организаторами концертов, а также творческими коллективами и артистами», — уточнили в ведомстве.

Какие штрафы грозят за «фанеру»

Конкретные размеры санкций пока обсуждаются. Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков предложил:

штраф до 1000 МРП за нарушение запрета;

контроль за исполнением нормы возложен на акиматы.

Окончательные формулировки и перечень санкций будут известны после завершения работы в Мажилисе.

Кого запрет не коснётся

Новые правила не распространяются на развлекательные мероприятия:

тоя, свадьбы, корпоративы;

рестораны, ночные клубы, музыкальные кафе, бары и пабы;

развлекательные центры.

Также исключены из запрета:

драматические театры;

театры музыкальной комедии;

цирки;

культурно-досуговые организации.

Причина проста: такие площадки официально не относятся к музыкально-эстетическому воспитанию и носят чисто развлекательный характер.

Где фонограмма всё-таки допустима

Существуют технические и организационные исключения:

Открытые площадки , где невозможно обеспечить качественный живой звук: парки, уличные сцены, ипподромы и другие зоны отдыха;

Медиаформаты: съёмки телепередач, телевизионный и интернет-контент.

История и перспективы

Вопрос о фонограммах обсуждается давно. В феврале 2020 года депутаты уже предлагали обязать артистов предупреждать зрителей о её использовании. Сейчас власти решили пойти дальше — и ограничить «фанеру» на крупных концертах.

Окончательные поправки и санкции станут известны после завершения работы в Мажилисе, но уже ясно: живая музыка может стать обязательным стандартом для крупных мероприятий в Казахстане.