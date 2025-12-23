Неожиданная находка: Tesla Cybertruck замечен в автопарке МЧС Казахстана

На улицах Алматы появился необычный гость — электрический пикап Tesla Cybertruck в раскраске Службы спасения. Автомобиль засветился в видеороликах, где его погружают на эвакуатор и транспортируют по городу, что вызвало интерес у автолюбителей и подписчиков соцсетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Электропикап среди спасателей: сенсация или эксперимент?

Пока официальных заявлений от Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана относительно передачи Cybertruck на баланс городского ДЧС не поступало. Неясно, является ли это временным экспериментом или плановым пополнением автопарка службы.

Казахстанский опыт «нестандартных» госавто

Появление нестандартной техники в автопарках госорганов в стране уже имеет прецеденты. Примером служат алматинские полицейские, которые около десяти лет назад получили внедорожники Mercedes G-Class и кроссовер Porsche Cayenne.

Эти автомобили, как сообщалось, были конфискованы по решению суда.

Затем их передали в акимат города, а тот — в пользование полиции.

Вероятно, с Cybertruck может быть аналогичная история: электропикап мог попасть в МЧС по схожей схеме.

Что значит появление Cybertruck для МЧС

Пока что роль Tesla в службе спасения остаётся загадкой. Возможности электропикапа — большая автономность, мощный электродвигатель и уникальный дизайн — делают его потенциально интересным для спецопераций, перевозки техники или экстренных выездов.

Однако остаётся вопрос: станет ли Cybertruck полноценным рабочим автомобилем или останется скорее «показным» экспонатом для демонстрации инноваций в госструктурах.