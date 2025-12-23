Казахстанцы смогут добавлять компанию на Яндекс Карты и отвечать клиентам прямо с телефона

Яндекс Карты недавно обновил мобильное приложение, добавив возможность создавать и редактировать профили организаций прямо со смартфона. Теперь предприниматели могут контролировать присутствие своего бизнеса на картах в любое время и в любом месте, что помогает быть более заметными для миллионов пользователей сервиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Почему это важно для бизнеса

Согласно последним опросам, 43% жителей Казахстана пользуются картографическими сервисами хотя бы раз в месяц, а 85% обращаются к картам для поиска нужных мест. Это значит, что корректно оформленный профиль на Яндекс Картах увеличивает шансы, что потенциальные клиенты найдут компанию и обратятся за услугами или товарами.

Ключевой момент при создании профиля — правильно указать категорию бизнеса. Это повышает вероятность того, что сервис предложит организацию пользователям, когда они ищут соответствующие услуги.

Что можно делать через мобильное приложение

С помощью смартфона предприниматели могут:

Редактировать адрес, телефон, сайт и график работы;

Добавлять ссылки на социальные сети;

Загружать фотографии, видео и логотипы;

Отвечать на отзывы клиентов напрямую через приложение;

Получать push-уведомления и письма на email о новых отзывах и активности профиля.

Все эти функции позволяют владельцам бизнеса оперативно управлять информацией и взаимодействовать с клиентами без необходимости заходить на компьютер.

Простая верификация и подтверждение профиля

Если компания уже существует на Яндекс Картах, права на управление профилем можно получить легко — через видео-верификацию или SMS. Организации, которые поддерживают актуальность своих данных, получают специальный знак «Подтверждено владельцем». Это повышает доверие клиентов и демонстрирует, что бизнес активен.

Рост числа верифицированных компаний

По данным Яндекс Карт, только за 2025 год количество подтвержденных организаций в Казахстане выросло на 30%. Это говорит о том, что предприниматели все активнее используют возможности геосервиса для продвижения бизнеса.