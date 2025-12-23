Казахстанцы смогут добавлять компанию на Яндекс Карты и отвечать клиентам прямо с телефона

Яндекс Карты недавно обновил мобильное приложение, добавив возможность создавать и редактировать профили организаций прямо со смартфона. Теперь предприниматели могут контролировать присутствие своего бизнеса на картах в любое время и в любом месте, что помогает быть более заметными для миллионов пользователей сервиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно последним опросам, 43% жителей Казахстана пользуются картографическими сервисами хотя бы раз в месяц, а 85% обращаются к картам для поиска нужных мест. Это значит, что корректно оформленный профиль на Яндекс Картах увеличивает шансы, что потенциальные клиенты найдут компанию и обратятся за услугами или товарами.
Ключевой момент при создании профиля — правильно указать категорию бизнеса. Это повышает вероятность того, что сервис предложит организацию пользователям, когда они ищут соответствующие услуги.
С помощью смартфона предприниматели могут:
Редактировать адрес, телефон, сайт и график работы;
Добавлять ссылки на социальные сети;
Загружать фотографии, видео и логотипы;
Отвечать на отзывы клиентов напрямую через приложение;
Получать push-уведомления и письма на email о новых отзывах и активности профиля.
Все эти функции позволяют владельцам бизнеса оперативно управлять информацией и взаимодействовать с клиентами без необходимости заходить на компьютер.
Если компания уже существует на Яндекс Картах, права на управление профилем можно получить легко — через видео-верификацию или SMS. Организации, которые поддерживают актуальность своих данных, получают специальный знак «Подтверждено владельцем». Это повышает доверие клиентов и демонстрирует, что бизнес активен.
По данным Яндекс Карт, только за 2025 год количество подтвержденных организаций в Казахстане выросло на 30%. Это говорит о том, что предприниматели все активнее используют возможности геосервиса для продвижения бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)