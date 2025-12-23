Банки страны потеряли 100 млрд тенге из-за решения Нацбанка - что это значит для казахстанцев

Казахстанские банки столкнулись с серьёзными потерями после решений Национального банка, которые лишили финансовый сектор более 100 млрд тенге потенциального дохода. Между сентябрём и декабрём 2025 года повышение минимальных резервных требований (МРТ) серьёзно изменило ликвидность и финансовую динамику в банковской системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Ручная экономика" .

Фото: depositphotos.com

Ликвидность исчезает из оборота

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов отмечает, что ужесточение МРТ привело к резкому росту объёма средств на корреспондентских счетах банков в Национальном банке.

В январе–августе 2025 года на этих счетах находилось 725 млрд тенге.

После повышения МРТ сумма выросла до 2,5 трлн тенге.

«Фактически более 1,8 трлн тенге были изъяты из активного оборота», – подчёркивает Досов.

Эти деньги перестали приносить процентный доход, что стало прямой причиной сокращения чистой процентной маржи банков. За два месяца после введения новых нормативов она снизилась с 7,04% до 6,94%.

МРТ как скрытый налог на банковскую систему

По сути, новые требования МРТ работают как скрытый налог: ликвидность изымается из оборота без компенсации доходности.

Это отражается на нескольких ключевых аспектах:

Снижение прибыльности банков – из-за замороженных средств падает эффективность управления балансами. Сдерживание кредитной активности – особенно в корпоративном и инвестиционном сегментах. Повышение финансового давления – банки вынуждены искать альтернативные источники дохода, чтобы компенсировать потери.

Банковский рынок: сигнал тревоги для экономики

Ситуацию усугубило сокращение открытой позиции Национального банка с 7,7 трлн до 5,8 трлн тенге, что демонстрирует «сжатие» свободных ресурсов в финансовой системе.

Рамазан Досов поясняет:

«На денежном рынке ставка TONIA после перехода на новые МРТ стабильно держалась выше нижней границы процентного коридора, что говорит о том, что профицит ликвидности перестал быть легко доступным для перераспределения между банками».

То есть деньги, которые раньше легко перетекали между финансовыми учреждениями, теперь фактически «заморожены», создавая давление на кредитный рынок.

Финансовые итоги 2025 года: стабильность под угрозой

Несмотря на трудности, банковский сектор завершает год с достойными показателями. За 11 месяцев чистая прибыль банков превысила 2,5 трлн тенге, сопоставимо с результатами 2024 года.

Однако эксперты предупреждают:

Дальнейшее ужесточение регуляторных требований может усилить давление на стоимость кредитов.

Сокращение доступной ликвидности способно замедлить рост финансирования экономики и снизить темпы кредитования бизнеса и населения.

Что это значит для бизнеса и заемщиков

Для корпоративного сектора и малого бизнеса последствия повышения МРТ ощутимы:

Рост ставок по кредитам – банки компенсируют недополученные доходы.

Жесткие условия финансирования – доступ к займам усложняется.

Снижение гибкости для предпринимателей – меньше возможностей для расширения и инвестиций.

Для населения изменения могут проявиться в росте стоимости кредитов и снижении доступности заемных средств, что особенно ощутимо для семей и малого бизнеса.