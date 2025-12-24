Новые правила покупки и продажи квартир с 1 января 2026 года

Рынок недвижимости Казахстана готовится к масштабным изменениям в 2026 году. Новые правила затронут всех участников рынка — от покупателей и арендаторов до застройщиков и владельцев недвижимости. Разбираем ключевые нововведения, которые стоит знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одним из главных изменений станет повышение сроков освобождения от налога при продаже недвижимости:
Ранее продавцы квартир освобождались от налога после года владения.
С 2026 года минимальный срок увеличивается до 2 лет.
Налог взимается только при соблюдении двух условий одновременно:
Продажа принесла прибыль (вы продали дороже, чем купили).
Не истёк минимальный срок владения — 2 года.
Правило распространяется на любую недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи, паркинги, земельные участки и др.
До 36,7 млн тг прибыли (8500 МРП) — 10%.
Свыше этой суммы — 15%.
Более подробный разбор правил доступен здесь: Налог при продаже квартиры: разбор правил до и после 2026 года.
С 2026 года арендодатели смогут сдавать жильё без регистрации ИП, официально как самозанятые.
Налог — 0%, платить нужно только соцвзносы 4%.
Существуют условия перехода на разные налоговые режимы, которые позволяют оптимизировать налогообложение.
С 2026 года владельцы объектов недвижимости с общей стоимостью свыше 450 млн тг будут обязаны платить повышенный имущественный налог.
Важно: суммируется стоимость всей недвижимости, а не одного объекта.
Для расчёта налога используется государственная оценка, которая обычно ниже рыночной цены.
С 1 января 2026 года при продаже новостроек застройщики будут платить НДС 16% вместо прежнего нулевого.
Льготы для стройкомпаний отменены.
Эксперты прогнозируют, что новые налоговые расходы будут заложены в цену квартир — рост стоимости может составить до 10%.
С 2026 года оплачивать квартиры в строящихся ЖК наличными будет запрещено.
Все сделки должны проходить через банковские переводы.
Продажа квартир возможна только при заключении договора долевого участия (ДДУ), который обеспечивается:
гарантией от Единого оператора, или
разрешением акимата.
Оплата производится только после подписания ДДУ, что повышает безопасность сделок.
Новый Строительный кодекс 2026 года предусматривает:
Общая гарантия на жилые дома увеличивается с 2 до 5 лет.
Для ключевых конструктивных элементов возможна расширенная гарантия до 10 лет:
несущие конструкции,
кровля,
фасад.
Это означает, что застройщик обязан устранять выявленные дефекты на протяжении всего гарантийного периода, что повышает защиту интересов покупателей.
