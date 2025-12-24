18+
23.12.2025, 19:27

Новые правила покупки и продажи квартир с 1 января 2026 года

Новости Казахстана 0 939

Рынок недвижимости Казахстана готовится к масштабным изменениям в 2026 году. Новые правила затронут всех участников рынка — от покупателей и арендаторов до застройщиков и владельцев недвижимости. Разбираем ключевые нововведения, которые стоит знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Жёстче налоги при продаже: держи жильё дольше или плати больше

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одним из главных изменений станет повышение сроков освобождения от налога при продаже недвижимости:

  • Ранее продавцы квартир освобождались от налога после года владения.

  • С 2026 года минимальный срок увеличивается до 2 лет.

Налог взимается только при соблюдении двух условий одновременно:

  1. Продажа принесла прибыль (вы продали дороже, чем купили).

  2. Не истёк минимальный срок владения — 2 года.

Правило распространяется на любую недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи, паркинги, земельные участки и др.

Прогрессивная шкала налога:

  • До 36,7 млн тг прибыли (8500 МРП) — 10%.

  • Свыше этой суммы — 15%.

Более подробный разбор правил доступен здесь: Налог при продаже квартиры: разбор правил до и после 2026 года.

Новый налоговый режим для арендодателей

С 2026 года арендодатели смогут сдавать жильё без регистрации ИП, официально как самозанятые.

  • Налог — 0%, платить нужно только соцвзносы 4%.

  • Существуют условия перехода на разные налоговые режимы, которые позволяют оптимизировать налогообложение.

Налог на роскошь: когда недвижимость становится дорогой «слишком»

С 2026 года владельцы объектов недвижимости с общей стоимостью свыше 450 млн тг будут обязаны платить повышенный имущественный налог.

  • Важно: суммируется стоимость всей недвижимости, а не одного объекта.

  • Для расчёта налога используется государственная оценка, которая обычно ниже рыночной цены.

Первичка подорожает: НДС для застройщиков становится обязательным

С 1 января 2026 года при продаже новостроек застройщики будут платить НДС 16% вместо прежнего нулевого.

  • Льготы для стройкомпаний отменены.

  • Эксперты прогнозируют, что новые налоговые расходы будут заложены в цену квартир — рост стоимости может составить до 10%.

Покупка новостроек: только безналичный расчёт

  • С 2026 года оплачивать квартиры в строящихся ЖК наличными будет запрещено.

  • Все сделки должны проходить через банковские переводы.

ДДУ — обязательное условие

Продажа квартир возможна только при заключении договора долевого участия (ДДУ), который обеспечивается:

  • гарантией от Единого оператора, или

  • разрешением акимата.

Оплата производится только после подписания ДДУ, что повышает безопасность сделок.

Гарантия на новостройки увеличится до 10 лет

Новый Строительный кодекс 2026 года предусматривает:

  • Общая гарантия на жилые дома увеличивается с 2 до 5 лет.

  • Для ключевых конструктивных элементов возможна расширенная гарантия до 10 лет:

    • несущие конструкции,

    • кровля,

    • фасад.

Это означает, что застройщик обязан устранять выявленные дефекты на протяжении всего гарантийного периода, что повышает защиту интересов покупателей.

