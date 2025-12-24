Новые правила покупки и продажи квартир с 1 января 2026 года

Рынок недвижимости Казахстана готовится к масштабным изменениям в 2026 году. Новые правила затронут всех участников рынка — от покупателей и арендаторов до застройщиков и владельцев недвижимости. Разбираем ключевые нововведения, которые стоит знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Жёстче налоги при продаже: держи жильё дольше или плати больше

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одним из главных изменений станет повышение сроков освобождения от налога при продаже недвижимости:

Ранее продавцы квартир освобождались от налога после года владения.

С 2026 года минимальный срок увеличивается до 2 лет.

Налог взимается только при соблюдении двух условий одновременно:

Продажа принесла прибыль (вы продали дороже, чем купили). Не истёк минимальный срок владения — 2 года.

Правило распространяется на любую недвижимость: квартиры, дома, дачи, гаражи, паркинги, земельные участки и др.

Прогрессивная шкала налога:

До 36,7 млн тг прибыли (8500 МРП) — 10% .

Свыше этой суммы — 15%.

Новый налоговый режим для арендодателей

С 2026 года арендодатели смогут сдавать жильё без регистрации ИП, официально как самозанятые.

Налог — 0% , платить нужно только соцвзносы 4% .

Существуют условия перехода на разные налоговые режимы, которые позволяют оптимизировать налогообложение.

Налог на роскошь: когда недвижимость становится дорогой «слишком»

С 2026 года владельцы объектов недвижимости с общей стоимостью свыше 450 млн тг будут обязаны платить повышенный имущественный налог.

Важно: суммируется стоимость всей недвижимости, а не одного объекта.

Для расчёта налога используется государственная оценка, которая обычно ниже рыночной цены.

Первичка подорожает: НДС для застройщиков становится обязательным

С 1 января 2026 года при продаже новостроек застройщики будут платить НДС 16% вместо прежнего нулевого.

Льготы для стройкомпаний отменены.

Эксперты прогнозируют, что новые налоговые расходы будут заложены в цену квартир — рост стоимости может составить до 10%.

Покупка новостроек: только безналичный расчёт

С 2026 года оплачивать квартиры в строящихся ЖК наличными будет запрещено .

Все сделки должны проходить через банковские переводы.

ДДУ — обязательное условие

Продажа квартир возможна только при заключении договора долевого участия (ДДУ), который обеспечивается:

гарантией от Единого оператора, или

разрешением акимата.

Оплата производится только после подписания ДДУ, что повышает безопасность сделок.

Гарантия на новостройки увеличится до 10 лет

Новый Строительный кодекс 2026 года предусматривает:

Общая гарантия на жилые дома увеличивается с 2 до 5 лет .

Для ключевых конструктивных элементов возможна расширенная гарантия до 10 лет : несущие конструкции, кровля, фасад.



Это означает, что застройщик обязан устранять выявленные дефекты на протяжении всего гарантийного периода, что повышает защиту интересов покупателей.