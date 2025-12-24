18+
23.12.2025, 21:01

Президент Казахстана получил официальное приглашение на саммит G20 в Майами

Новости Казахстана 0 590

Американский президент Дональд Трамп официально пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите G20, который состоится в следующем году в Майами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Важный телефонный разговор двух лидеров

23 декабря на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп сообщил о «замечательном» телефонном разговоре с Токаевым. По словам главы Белого дома, обсуждались ключевые темы:

  • Установление мира в текущих международных конфликтах.

  • Расширение торгового и экономического сотрудничества между США и Казахстаном.

Президент США подчеркнул, что отношения с Казахстаном складываются «великолепно».

G20 в Майами: приглашение лично от Трампа

Дональд Трамп напомнил, что в следующем году США будут принимать саммит G20 и направит приглашение Токаеву «принять участие в этом крайне важном мероприятии» в качестве гостя. Саммит пройдёт в Майами, отметил он.

Позиция Казахстана: готовность к выполнению договорённостей

По информации пресс-службы Акорды, телефонный разговор Токаева с Трампом был продолжительным и конструктивным.

Президент Казахстана подтвердил готовность к полной реализации договорённостей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года. Особое внимание было уделено украинскому конфликту, где, по словам Токаева, территориальный вопрос остаётся ключевым и требует компромиссов с обеих сторон, с учётом реальной ситуации «на поле».

Лидерские качества и стратегическое сотрудничество

Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, которые позволили ему завершить ряд международных военных конфликтов и укрепить внутренний потенциал США.

В завершение разговора казахстанский лидер пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан в удобное для него время, выразив уверенность, что такой визит станет историческим событием.

6
1
1
