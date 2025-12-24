Президент Казахстана получил официальное приглашение на саммит G20 в Майами

Американский президент Дональд Трамп официально пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите G20, который состоится в следующем году в Майами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
23 декабря на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп сообщил о «замечательном» телефонном разговоре с Токаевым. По словам главы Белого дома, обсуждались ключевые темы:
Установление мира в текущих международных конфликтах.
Расширение торгового и экономического сотрудничества между США и Казахстаном.
Президент США подчеркнул, что отношения с Казахстаном складываются «великолепно».
Дональд Трамп напомнил, что в следующем году США будут принимать саммит G20 и направит приглашение Токаеву «принять участие в этом крайне важном мероприятии» в качестве гостя. Саммит пройдёт в Майами, отметил он.
По информации пресс-службы Акорды, телефонный разговор Токаева с Трампом был продолжительным и конструктивным.
Президент Казахстана подтвердил готовность к полной реализации договорённостей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года. Особое внимание было уделено украинскому конфликту, где, по словам Токаева, территориальный вопрос остаётся ключевым и требует компромиссов с обеих сторон, с учётом реальной ситуации «на поле».
Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, которые позволили ему завершить ряд международных военных конфликтов и укрепить внутренний потенциал США.
В завершение разговора казахстанский лидер пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан в удобное для него время, выразив уверенность, что такой визит станет историческим событием.
