Поклонников Димаша Кудайбергена просят не переводить деньги

Команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена предупредила поклонников о росте числа мошеннических схем, направленных на фанатов артиста. В официальном Instagram-аккаунте Dimash.news фанатам напомнили, как не стать жертвой аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мошенники действуют от имени команды Димаша

По словам представителей артиста, в последнее время неизвестные лица связываются с фанатами и фан-клубами, выдавая себя за членов команды Димаша. Их цель – выманить деньги под различными предлогами.

В качестве примера команда опубликовала скриншот подобного сообщения. Мошенники могут предлагать:

Вступить в платное сообщество фанатов;

Сделать предоплату за будущий альбом или концерт;

Оплатить услуги по организации мероприятия.

Команда подчеркнула, что ни один из таких запросов не имеет отношения к официальной деятельности Димаша.

Как отличить мошенников от настоящей команды

Фанатов призывают соблюдать осторожность и запомнить несколько ключевых правил:

Все финансовые операции, связанные с Димашем, осуществляются только через официальные каналы – на концертах, при покупке официальных товаров или через официально анонсированные релизы. Команда артиста никогда не запрашивает платежи через личные сообщения, включая Direct в Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram или аналогичные платформы. На данный момент у артистов нет фан-клуба с платным членством, поэтому предложения о вступлении в «платное сообщество» — это обман.

Мошенники становятся всё изощреннее

Команда Димаша также обратила внимание на то, что аферисты используют современные технологии, чтобы убедить фанатов:

В некоторых случаях мошенники применяют аудио и видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом.

Эти материалы делают предложения внешне правдоподобными и создают иллюзию легитимности.