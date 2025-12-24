18+
23.12.2025, 22:27

Поклонников Димаша Кудайбергена просят не переводить деньги

Новости Казахстана 0 579

Команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена предупредила поклонников о росте числа мошеннических схем, направленных на фанатов артиста. В официальном Instagram-аккаунте Dimash.news фанатам напомнили, как не стать жертвой аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мошенники действуют от имени команды Димаша

По словам представителей артиста, в последнее время неизвестные лица связываются с фанатами и фан-клубами, выдавая себя за членов команды Димаша. Их цель – выманить деньги под различными предлогами.

В качестве примера команда опубликовала скриншот подобного сообщения. Мошенники могут предлагать:

  • Вступить в платное сообщество фанатов;

  • Сделать предоплату за будущий альбом или концерт;

  • Оплатить услуги по организации мероприятия.

Команда подчеркнула, что ни один из таких запросов не имеет отношения к официальной деятельности Димаша.

Как отличить мошенников от настоящей команды

Фанатов призывают соблюдать осторожность и запомнить несколько ключевых правил:

  1. Все финансовые операции, связанные с Димашем, осуществляются только через официальные каналы – на концертах, при покупке официальных товаров или через официально анонсированные релизы.

  2. Команда артиста никогда не запрашивает платежи через личные сообщения, включая Direct в Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram или аналогичные платформы.

  3. На данный момент у артистов нет фан-клуба с платным членством, поэтому предложения о вступлении в «платное сообщество» — это обман.

Мошенники становятся всё изощреннее

Команда Димаша также обратила внимание на то, что аферисты используют современные технологии, чтобы убедить фанатов:

  • В некоторых случаях мошенники применяют аудио и видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом.

  • Эти материалы делают предложения внешне правдоподобными и создают иллюзию легитимности.

«Призываем всех сохранять бдительность и делиться этой информацией, чтобы другие не стали жертвами мошенников», – подчеркивают представители артиста.

0
3
0
