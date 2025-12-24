Поклонников Димаша Кудайбергена просят не переводить деньги

Команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена предупредила поклонников о росте числа мошеннических схем, направленных на фанатов артиста. В официальном Instagram-аккаунте Dimash.news фанатам напомнили, как не стать жертвой аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По словам представителей артиста, в последнее время неизвестные лица связываются с фанатами и фан-клубами, выдавая себя за членов команды Димаша. Их цель – выманить деньги под различными предлогами.
В качестве примера команда опубликовала скриншот подобного сообщения. Мошенники могут предлагать:
Вступить в платное сообщество фанатов;
Сделать предоплату за будущий альбом или концерт;
Оплатить услуги по организации мероприятия.
Команда подчеркнула, что ни один из таких запросов не имеет отношения к официальной деятельности Димаша.
Фанатов призывают соблюдать осторожность и запомнить несколько ключевых правил:
Все финансовые операции, связанные с Димашем, осуществляются только через официальные каналы – на концертах, при покупке официальных товаров или через официально анонсированные релизы.
Команда артиста никогда не запрашивает платежи через личные сообщения, включая Direct в Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram или аналогичные платформы.
На данный момент у артистов нет фан-клуба с платным членством, поэтому предложения о вступлении в «платное сообщество» — это обман.
Команда Димаша также обратила внимание на то, что аферисты используют современные технологии, чтобы убедить фанатов:
В некоторых случаях мошенники применяют аудио и видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом.
Эти материалы делают предложения внешне правдоподобными и создают иллюзию легитимности.
«Призываем всех сохранять бдительность и делиться этой информацией, чтобы другие не стали жертвами мошенников», – подчеркивают представители артиста.
