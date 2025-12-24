Казахстанцы теперь могут въезжать в 79 стран без визы

Паспорт Казахстана в 2025 году заметно укрепил свои позиции на международной арене и подтвердил статус одного из самых защищённых и «сильных» документов в регионе. О том, сколько стран доступны казахстанцам без виз, какие технологии используются для защиты паспорта и как государство упрощает его получение, рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По итогам 2025 года граждане Казахстана могут посещать без визы 79 государств мира. Этот показатель позволил республике занять первое место среди стран Центральной Азии, обойдя Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Как отметил Аслан Аталыков, позиции казахстанского паспорта в мировом рейтинге продолжают укрепляться. При этом глобальными лидерами по-прежнему остаются:
Сингапур — 193 безвизовых направления;
Япония и Южная Корея — по 190 стран.
На фоне этих показателей рост возможностей казахстанцев рассматривается как важный индикатор доверия со стороны международного сообщества.
Существенным подтверждением «силы» казахстанского паспорта стали результаты комплексного аудита авиационной безопасности, проведённого с 30 августа по 15 сентября 2025 года.
Аудит показал:
95,7% соответствия стандартам ИКАО;
мировой средний показатель — 72%;
среднеевропейский уровень — 87,9%.
По словам главы комитета, такие цифры свидетельствуют о высокой степени защищённости документа от подделок и о соответствии казахстанских паспортов самым строгим международным требованиям.
С 3 июля 2025 года в Казахстане начали выдавать обновлённые образцы паспортов и удостоверений личности. В них были значительно усилены степени защиты.
Среди ключевых нововведений:
внедрение дополнительных защитных элементов;
усложнение визуальных и технологических характеристик;
появление изображения барса как одного из элементов защиты.
Эти решения позволяют быстрее и точнее выявлять поддельные документы, повышая уровень доверия к казахстанскому паспорту за рубежом.
Выбор барса для нового дизайна паспорта не случаен. Как пояснил Аслан Аталыков, этот образ напрямую связан с государственной символикой и отражает ключевые качества страны.
Барс является символом силы, устойчивости и независимости. Именно эти характеристики сегодня ассоциируются с казахстанским паспортом.
Таким образом, дизайн документа подчёркивает не только его техническую надёжность, но и имидж государства на международной арене.
Отдельное внимание МВД уделяет доступности услуг. В Казахстане активно применяется выездное документирование, предназначенное прежде всего для пожилых и маломобильных граждан.
Сотрудники миграционной службы:
выезжают на дом с мобильным комплектом оборудования;
используют ноутбук, фотоаппарат и стилусы для подписи;
оформляют документы без необходимости визита в ЦОН.
Самыми возрастными гражданами, прошедшими документирование в 2025 году, стали две женщины 1915 года рождения — жительницы Костанайской и Актюбинской областей. Обеим по 110 лет.
МВД Казахстана продолжает активно внедрять цифровые решения в сфере документирования. Одним из ключевых достижений стало расширение электронного оформления паспортов за пределами страны.
Сегодня:
электронная подача доступна в 99 загранучреждениях;
услуги оказываются в 71 стране мира;
срок получения паспорта за рубежом сокращён с 6 месяцев до 30 дней.
По словам Аталыкова, работа по цифровизации будет продолжена, чтобы сделать государственные услуги максимально удобными для казахстанцев вне зависимости от места проживания.
С начала 2025 года Комитет миграционной службы выдал:
1,9 млн удостоверений личности;
1,1 млн паспортов гражданина РК;
303 тысячи детских паспортов.
Эти цифры отражают масштаб системы документирования и высокий спрос на государственные услуги.
Казахстанский паспорт сегодня — это не просто документ для пересечения границы, а показатель международного доверия, технологического уровня и государственной устойчивости. Расширение безвизовых возможностей, усиление защиты и цифровизация услуг делают его всё более весомым инструментом для граждан страны на мировой арене.
