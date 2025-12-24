18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.12.2025, 07:24

Казахстанцы теперь могут въезжать в 79 стран без визы

Новости Казахстана 0 697

Паспорт Казахстана в 2025 году заметно укрепил свои позиции на международной арене и подтвердил статус одного из самых защищённых и «сильных» документов в регионе. О том, сколько стран доступны казахстанцам без виз, какие технологии используются для защиты паспорта и как государство упрощает его получение, рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

79 стран без визы: Казахстан — лидер в Центральной Азии

По итогам 2025 года граждане Казахстана могут посещать без визы 79 государств мира. Этот показатель позволил республике занять первое место среди стран Центральной Азии, обойдя Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Как отметил Аслан Аталыков, позиции казахстанского паспорта в мировом рейтинге продолжают укрепляться. При этом глобальными лидерами по-прежнему остаются:

  • Сингапур — 193 безвизовых направления;

  • Япония и Южная Корея — по 190 стран.

На фоне этих показателей рост возможностей казахстанцев рассматривается как важный индикатор доверия со стороны международного сообщества.

Почти 96% соответствия стандартам ИКАО

Существенным подтверждением «силы» казахстанского паспорта стали результаты комплексного аудита авиационной безопасности, проведённого с 30 августа по 15 сентября 2025 года.

Аудит показал:

  • 95,7% соответствия стандартам ИКАО;

  • мировой средний показатель — 72%;

  • среднеевропейский уровень — 87,9%.

По словам главы комитета, такие цифры свидетельствуют о высокой степени защищённости документа от подделок и о соответствии казахстанских паспортов самым строгим международным требованиям.

Новый дизайн и усиленная защита: что изменилось в паспорте

С 3 июля 2025 года в Казахстане начали выдавать обновлённые образцы паспортов и удостоверений личности. В них были значительно усилены степени защиты.

Среди ключевых нововведений:

  • внедрение дополнительных защитных элементов;

  • усложнение визуальных и технологических характеристик;

  • появление изображения барса как одного из элементов защиты.

Эти решения позволяют быстрее и точнее выявлять поддельные документы, повышая уровень доверия к казахстанскому паспорту за рубежом.

Почему именно барс: символика силы и государства

Выбор барса для нового дизайна паспорта не случаен. Как пояснил Аслан Аталыков, этот образ напрямую связан с государственной символикой и отражает ключевые качества страны.

Барс является символом силы, устойчивости и независимости. Именно эти характеристики сегодня ассоциируются с казахстанским паспортом.

Таким образом, дизайн документа подчёркивает не только его техническую надёжность, но и имидж государства на международной арене.

Паспорт на дому: выездное документирование для пожилых граждан

Отдельное внимание МВД уделяет доступности услуг. В Казахстане активно применяется выездное документирование, предназначенное прежде всего для пожилых и маломобильных граждан.

Сотрудники миграционной службы:

  • выезжают на дом с мобильным комплектом оборудования;

  • используют ноутбук, фотоаппарат и стилусы для подписи;

  • оформляют документы без необходимости визита в ЦОН.

Самыми возрастными гражданами, прошедшими документирование в 2025 году, стали две женщины 1915 года рождения — жительницы Костанайской и Актюбинской областей. Обеим по 110 лет.

Цифровизация без границ: паспорт за рубежом за 30 дней

МВД Казахстана продолжает активно внедрять цифровые решения в сфере документирования. Одним из ключевых достижений стало расширение электронного оформления паспортов за пределами страны.

Сегодня:

  • электронная подача доступна в 99 загранучреждениях;

  • услуги оказываются в 71 стране мира;

  • срок получения паспорта за рубежом сокращён с 6 месяцев до 30 дней.

По словам Аталыкова, работа по цифровизации будет продолжена, чтобы сделать государственные услуги максимально удобными для казахстанцев вне зависимости от места проживания.

Миллионы документов за год: итоги работы миграционной службы

С начала 2025 года Комитет миграционной службы выдал:

  • 1,9 млн удостоверений личности;

  • 1,1 млн паспортов гражданина РК;

  • 303 тысячи детских паспортов.

Эти цифры отражают масштаб системы документирования и высокий спрос на государственные услуги.

Паспорт как показатель доверия

Казахстанский паспорт сегодня — это не просто документ для пересечения границы, а показатель международного доверия, технологического уровня и государственной устойчивости. Расширение безвизовых возможностей, усиление защиты и цифровизация услуг делают его всё более весомым инструментом для граждан страны на мировой арене.

