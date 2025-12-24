18+
24.12.2025, 07:41

Курс тенге: сколько на самом деле стоят зарплаты казахстанцев в долларах и евро

Новости Казахстана 0 432

В 2025 году заработные платы казахстанцев росли в национальной валюте, однако пересчет на доллары и евро показал противоположную картину. Несмотря на осеннее укрепление тенге, доходы в иностранной валюте оказались ниже прошлогодних, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Рост в тенге: статистика впечатляет

По итогам третьего квартала средняя номинальная зарплата достигла 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Модальная зарплата выросла на 19% и составила 116 059 тенге, а медианная — 302 584 тенге, прибавив 12,3%. На первый взгляд, доходы казахстанцев значительно увеличились, однако пересчет в доллары и евро демонстрирует совсем другую историю.

Доллары: доходы падают, несмотря на рост в тенге

Курс доллара в 2025 году оставался волатильным. В начале года доллар стоил 525,11 тенге, а к 22 декабря снизился до 515 тенге. В пересчете на американскую валюту картина выглядит следующим образом.

В первом квартале средний оклад составлял 423 133 тенге, что по курсу того периода равнялось 829,4 доллара. Во втором квартале зарплата выросла до 448 620 тенге, а доллар укрепился до 513,77 тенге, что дало 873,2 доллара. Но к третьему кварталу средняя зарплата снизилась до 429 368 тенге, а курс доллара достиг 536,05 тенге, что сократило доходы до 800 долларов. После укрепления тенге к концу года оклад по тем же данным вырос до 833,7 доллара.

Итог: несмотря на рост в тенге, казахстанцы потеряли в долларовом эквиваленте почти 30 долларов США за три квартала.

Евро: сильное падение доходов

Евро в 2025 году укреплялся сильнее доллара. На начало года курс составлял 546,28 тенге, а к декабрю вырос до 604,92 тенге. В пересчете на евро средние доходы казахстанцев выглядели так:

  • В первом квартале 423 133 тенге равнялись 791,7 евро.

  • Во втором квартале зарплата 448 620 тенге в пересчете на евро снизилась до 771 евро.

  • В третьем квартале при средней зарплате 429 368 тенге доход сократился до 685,7 евро.

  • С учетом курса на 22 декабря зарплата частично восстановилась до 709,8 евро.

Таким образом, доходы в евро за три квартала 2025 года упали на около 106 евро, а укрепление тенге в декабре частично компенсировало потери.

Выводы: рост в тенге, падение за границей

  1. В национальной валюте заработки казахстанцев увеличились на 10–19% в зависимости от показателя.

  2. В долларах доходы снизились с 829,4 до 800 USD, в евро — с 791,7 до 685,7 EUR.

  3. Укрепление тенге к концу года позволило немного улучшить показатели в иностранной валюте, однако общая тенденция остается негативной.

Эксперты отмечают: несмотря на номинальный рост в тенге, колебания валют продолжают снижать реальный доход казахстанцев на международной арене. Итоги четвертого квартала 2025 года могут скорректировать эту картину.

