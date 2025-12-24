Новые госпошлины в Казахстане с 2026 года: за что придется платить и сколько стоит каждый документ

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который частично меняет правила оплаты государственной пошлины. Паспорт, диплом, «красивые номера» на авто, нотариальное удостоверение договоров, судебные и миграционные услуги – за всё это теперь предусмотрены новые ставки, хотя многое остаётся прежним. Разбираемся, за что и сколько придётся платить, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Что такое государственная пошлина

Государственная пошлина – это обязательный платёж за совершение юридически значимых действий. Согласно статьям 662–672 нового Налогового кодекса, её нужно оплачивать:

за нотариальные действия – удостоверение договоров, выдачу свидетельств и другие действия, указанные в статье 34 Закона РК «О нотариате»;

при обращении в суды;

за документы и разрешения, предоставляемые государственными органами (например, МВД выдаёт удостоверение на право управления транспортным средством), – в кодексе это называется «совершение прочих действий».

Удостоверение личности и диплом – без госпошлины

С 1 января 2026 года выдача удостоверений личности впервые или при обновлении по истечении срока действия будет освобождена от пошлины, если гражданин не терял документ.

Ранее, по действующему коду, выдача паспорта или других удостоверений личности облагалась госпошлиной:

за первое получение или обновление каждые 10 лет – 0,2 МРП;

в случае утраты дважды за год – 1 МРП.

Другие основные документы удостоверяющие личность и их госпошлина:

паспорт (24 страницы, для детей до 16 лет) – 4 МРП;

паспорт (36 страниц) – 8 МРП;

паспорт (48 страниц) – 12 МРП;

удостоверение лица без гражданства – 8 МРП;

вид на жительство иностранца – 0,2 МРП.

Список документов, освобождённых от пошлины, теперь расширен: к ранее бесплатным свидетельству о рождении и удостоверению беженца добавились удостоверение личности моряка и мореходная книжка.

Профессиональный диплом больше не облагается госпошлиной.

Если нужно внести изменения в документы удостоверяющие личность, госпошлина составит 0,1 МРП.

Миграционные пошлины

Госпошлины для разрешений на пересечение границы, виз и гражданства остались прежними, но с ростом МРП на 10% (с 3932 до 4325 тенге) сумма в тенге увеличится.

Виза для иностранцев – 7 МРП, многократная – 30 МРП.

Выдача разрешения на постоянное проживание – 4 МРП.

Оформление документов о приобретении, восстановлении или выходе из гражданства – 1 МРП.

Оформление приглашений на въезд по частным делам, согласование приглашений принимающих лиц – 0,5 МРП за каждого приглашаемого.

Оформление документов на выезд из РК на постоянное место жительства – 1 МРП.

Проставление апостиля на официальных документах – 0,5 МРП за каждый документ.

Госпошлины для охотников и владельцев оружия

Пошлины за «прочие действия» также остались. Среди них:

выдача или переоформление удостоверения охотника (дубликата) – 2 МРП;

регистрация и перерегистрация каждой единицы гражданского или служебного оружия – 0,1 МРП;

выдача заключений на ввоз и вывоз оружия и патронов – 0,5–2 МРП;

перевозка оружия внутри страны – 0,1–2 МРП;

разрешение на хранение оружия и патронов – 0,5–1 МРП;

хранение плюс ношение – столько же;

разрешение на приобретение оружия и патронов – 0,5–3 МРП.

Госпошлины для водителей и владельцев авто

Все размеры пошлин на автомобили остались прежними:

водительское удостоверение – 1,25 МРП;

свидетельство о государственной регистрации ТС – 1,25 МРП;

государственный регистрационный номер на авто – 2,8 МРП;

дубликат ГРНЗ: две единицы – 2,8 МРП, одна единица – 1,4 МРП.

«Красивые номера» могут стоить значительно дороже:

«зеркальные» (например, 525 с любыми буквами) – 15 МРП;

одинаковые буквы (NNN) – 72 МРП;

любые цифры с одинаковыми буквами – 57 МРП;

нулевые «зеркалки» (020) или 707 и 077 – 57 МРП; с одинаковыми буквами – 114 МРП;

девять пар чисел (100 и 111, 200 и 222 и т.д.) – 137 МРП; с одинаковыми буквами – 194 МРП;

девять цифр от 001 до 009 плюс 777 – 228 МРП;

«великолепная десятка» с одинаковыми буквами – 285 МРП;

произвольный номер, который не подпадает под особые категории, – 10 МРП.

Помимо этого, для автолюбителей предусмотрена госпошлина за нотариальное удостоверение договора отчуждения авто:

если одной из сторон является юридическое лицо – 7 МРП;

детям, супругу или супруге, родителям, братьям, сестрам, внукам – 2 МРП;

другим лицам – 5 МРП.

Итог

С 2026 года в Казахстане вступают в силу частично новые правила госпошлин. Основные изменения:

освобождение от пошлины за выдачу паспорта при регулярной замене;

отмена госпошлины за диплом;

рост реальной стоимости услуг из-за увеличения МРП;

«красивые» автомобильные номера остаются отдельной статьёй дохода бюджета и могут стоить в десятки раз дороже обычных.

Теперь гражданам и компаниям важно заранее учитывать, сколько придётся заплатить за каждый юридически значимый документ или услугу, чтобы не попасть на неожиданные расходы.