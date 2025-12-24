Казахстанца после нескольких суток поисков нашли мёртвым в машине посреди степи

В Шетском районе Карагандинской области завершились поиски 72-летнего мужчины, пропавшего несколько дней назад. Пенсионер исчез 18 декабря, когда отправился на автомобиле на поиски табуна лошадей и перестал выходить на связь. Родные незамедлительно сообщили о его исчезновении, после чего была организована масштабная поисковая операция, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В поисках участвовали:
спасатели ДЧС Карагандинской области,
сотрудники полиции,
военнослужащие воинской части № 52859 МЧС,
волонтёры,
родственники пропавшего.
Кроме того, район обследовали с воздуха: борт "Казавиаспаса" и современные технологии — беспилотники и спутниковая связь Starlink — активно помогали в поисках.
По словам пресс-службы ДЧС Карагандинской области, спасатели и волонтёры проверяли все возможные маршруты движения пенсионера, исследовали труднодоступные участки степи и работали круглосуточно. Несмотря на все усилия, надежда оставалась до последнего: мужчина был найден только 23 декабря.
Тело пенсионера обнаружили внутри его автомобиля, засыпанного снегом, в степной зоне, примерно в 35 километрах от посёлка Агадырь, на пути к селу Ортау, за сопками. По информации пресс-службы полиции Карагандинской области, видимых признаков насильственной смерти не установлено.
Сейчас полиция проводит комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств трагедии. Детали произошедшего продолжают уточняться.
