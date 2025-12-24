18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.12.2025, 08:54

Опубликован конкретный размер пенсий в Казахстане: детали выплат

Новости Казахстана 0 1 217

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана озвучило актуальные данные о размере пенсий и количестве получателей. Информация особенно важна для тех, кто планирует финансово готовиться к пенсионному возрасту или следит за социальной поддержкой государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Общие выплаты: триллионы тенге из бюджета

С начала 2025 года из республиканского бюджета Казахстана на пенсионные выплаты направлено 3,868 триллиона тенге. Эти средства распределяются по двум основным направлениям:

  • Базовая пенсия — 1,252 триллиона тенге

  • Солидарная пенсия — 2,616 триллиона тенге

Таким образом, большая часть средств приходится на солидарную систему, которая формируется за счет трудовых взносов и государственного распределения.

Количество пенсионеров: более 2,5 миллиона человек

По состоянию на 1 декабря 2025 года, численность пенсионеров в стране составляет 2 524 000 человек. Это число охватывает всех граждан, получающих как базовую, так и солидарную пенсию.

Министерство отмечает, что рост пенсионной нагрузки на бюджет напрямую связан с увеличением количества пенсионеров, а также с инфляционными процессами, влияющими на размер выплат.

Средний размер пенсии: цифры и детали

На 1 декабря 2025 года средний размер совокупной пенсии составляет 142 669 тенге, в том числе:

  • Солидарная пенсия — 95 096 тенге

  • Базовая пенсия — 47 573 тенге

Эти показатели показывают, что большая часть дохода пенсионеров формируется именно за счет солидарной системы, тогда как базовая пенсия выступает дополнительной финансовой поддержкой.

Министерство труда и социальной защиты населения отмечает, что выплаты регулярно индексируются в зависимости от экономической ситуации и уровня инфляции.

Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Работаешь всю жизнь, вытаскиваешь изо рта кусок, отдаешь его в кубышку под названием пенсионный фонд, а когда выходишь на пенсию - держи Родной, вот тебе пенсия 280 долларов, можешь ни в чем себе не отказывать брат......
24.12.2025, 04:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

