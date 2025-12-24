Полиция задержала главного редактора КазТАГа по делу о распространении недостоверной информации

Главный редактор казахстанского информационного агентства КазТАГ был задержан сотрудниками полиции 23 декабря. Официальное сообщение опубликовано Департаментом полиции Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: VK Видео

Причина задержания: ложная информация, повредившая бизнесу

Как сообщили в Департаменте полиции, досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГа было инициировано после письменного обращения представителя одной из частных компаний. В заявлении указывалось на неоднократное распространение заведомо ложной информации, которое причинило значительный ущерб деловой репутации и финансовым интересам компании.

Этапы расследования и законность действий

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что следственные действия проводились поэтапно и в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По результатам рассмотрения собранных материалов и с учетом предусмотренных законом оснований главный редактор был задержан и помещен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Астаны.

Информация под запретом: детали расследования остаются закрытыми

По словам представителей полиции, любая дополнительная информация о ходе расследования не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Это означает, что дальнейшие детали инцидента пока неизвестны, а следственные действия продолжаются в закрытом режиме.

Последствия для медиа и общества

Задержание главного редактора одного из ведущих информационных агентств страны стало резонансным событием для медиасообщества. Оно поднимает вопросы о границах журналистской ответственности, проверке фактов и последствиях распространения недостоверной информации в Казахстане.