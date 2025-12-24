В Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами

Из Польши в Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за участие в масштабной схеме торговли человеческими органами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

По данным ведомства, женщина находилась в международном розыске более пяти лет после совершения преступлений и была задержана в марте этого года при попытке пересечения польской границы. По запросу казахстанской Генпрокуратуры украинка была передана властям Казахстана.

Подозреваемая в составе транснациональной ОПГ

Следственные органы считают, что задержанная принимала активное участие в транснациональной организованной преступной группе (ОПГ), действовавшей в 2017–2018 годах. Основной сферой деятельности группы была купля-продажа человеческих органов для последующей трансплантации.

В Генпрокуратуре уточнили:

Женщина обеспечивала поиск доноров и рецепиентов ,

Организовывала встречи и конспиративные мероприятия ,

Контролировала логистику и сопровождение операций по купле-продаже органов ,

Действовала как на территории Казахстана, так и за рубежом.

По версии следствия, в период работы группы было проведено 56 незаконных сделок с органами живых лиц, включая куплю-продажу и последующую трансплантацию в медицинских организациях Казахстана.

Уголовное наказание и меры пресечения

Сейчас задержанная находится в следственном изоляторе. Ей грозит:

Лишение свободы на срок от 8 до 12 лет,

Конфискация имущества ,

Возможные дополнительные меры, предусмотренные уголовным законодательством РК.

Предыдущие экстрадиции участников ОПГ

Генпрокуратура напомнила, что ранее в Казахстан уже были экстрадированы двое других подозреваемых, причастных к деятельности той же преступной группы. Они прибыли из Турции и России и также проходят следствие на территории Казахстана.

По мнению надзорных органов, координация подобных транснациональных операций подчеркивает сложность раскрытия преступлений, связанных с торговлей органами человека, и необходимость международного сотрудничества правоохранительных органов.