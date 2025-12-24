В Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами

Из Польши в Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за участие в масштабной схеме торговли человеческими органами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает Lada.kz.
По данным ведомства, женщина находилась в международном розыске более пяти лет после совершения преступлений и была задержана в марте этого года при попытке пересечения польской границы. По запросу казахстанской Генпрокуратуры украинка была передана властям Казахстана.
Следственные органы считают, что задержанная принимала активное участие в транснациональной организованной преступной группе (ОПГ), действовавшей в 2017–2018 годах. Основной сферой деятельности группы была купля-продажа человеческих органов для последующей трансплантации.
В Генпрокуратуре уточнили:
Женщина обеспечивала поиск доноров и рецепиентов,
Организовывала встречи и конспиративные мероприятия,
Контролировала логистику и сопровождение операций по купле-продаже органов,
Действовала как на территории Казахстана, так и за рубежом.
По версии следствия, в период работы группы было проведено 56 незаконных сделок с органами живых лиц, включая куплю-продажу и последующую трансплантацию в медицинских организациях Казахстана.
Сейчас задержанная находится в следственном изоляторе. Ей грозит:
Лишение свободы на срок от 8 до 12 лет,
Конфискация имущества,
Возможные дополнительные меры, предусмотренные уголовным законодательством РК.
Генпрокуратура напомнила, что ранее в Казахстан уже были экстрадированы двое других подозреваемых, причастных к деятельности той же преступной группы. Они прибыли из Турции и России и также проходят следствие на территории Казахстана.
По мнению надзорных органов, координация подобных транснациональных операций подчеркивает сложность раскрытия преступлений, связанных с торговлей органами человека, и необходимость международного сотрудничества правоохранительных органов.
