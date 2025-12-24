18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.12.2025, 10:08

В Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами

Новости Казахстана 0 645

Из Польши в Казахстан экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за участие в масштабной схеме торговли человеческими органами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана
© Photo : Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

По данным ведомства, женщина находилась в международном розыске более пяти лет после совершения преступлений и была задержана в марте этого года при попытке пересечения польской границы. По запросу казахстанской Генпрокуратуры украинка была передана властям Казахстана.

Подозреваемая в составе транснациональной ОПГ

Следственные органы считают, что задержанная принимала активное участие в транснациональной организованной преступной группе (ОПГ), действовавшей в 2017–2018 годах. Основной сферой деятельности группы была купля-продажа человеческих органов для последующей трансплантации.

В Генпрокуратуре уточнили:

  • Женщина обеспечивала поиск доноров и рецепиентов,

  • Организовывала встречи и конспиративные мероприятия,

  • Контролировала логистику и сопровождение операций по купле-продаже органов,

  • Действовала как на территории Казахстана, так и за рубежом.

По версии следствия, в период работы группы было проведено 56 незаконных сделок с органами живых лиц, включая куплю-продажу и последующую трансплантацию в медицинских организациях Казахстана.

Уголовное наказание и меры пресечения

Сейчас задержанная находится в следственном изоляторе. Ей грозит:

  • Лишение свободы на срок от 8 до 12 лет,

  • Конфискация имущества,

  • Возможные дополнительные меры, предусмотренные уголовным законодательством РК.

Предыдущие экстрадиции участников ОПГ

Генпрокуратура напомнила, что ранее в Казахстан уже были экстрадированы двое других подозреваемых, причастных к деятельности той же преступной группы. Они прибыли из Турции и России и также проходят следствие на территории Казахстана.

По мнению надзорных органов, координация подобных транснациональных операций подчеркивает сложность раскрытия преступлений, связанных с торговлей органами человека, и необходимость международного сотрудничества правоохранительных органов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь