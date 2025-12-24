Для Казахстана грядут непростые времена: недооцененные риски, проблемы и основные угрозы в 2026 году

Экономика Казахстана в 2026 году может столкнуться с целым комплексом угроз, которые способны не просто замедлить рост, а существенно подорвать макроэкономическую стабильность страны. Среди них – не только снижение мировых цен на нефть и инфляционное давление, но и накопленные внутренние дисбалансы, которые способны усилить эффект внешних потрясений. Об этом в интервью LS рассказал экономист Руслан Султанов, автор Telegram-канала Tengenomika и создатель сетевого издания EconomyKZ.org, передает Lada.kz.
По мнению эксперта, наибольший ущерб экономике Казахстана обычно наносит не отдельное событие, а связка внешних и внутренних шоков.
«Казахстан – малая открытая экономика, где ключевые макропоказатели зависят от мировой конъюнктуры: цен на сырье, финансовых условий, курсов валют торговых партнеров и геополитических рисков. Исторически большинство кризисов в республике были «импортированы» извне, а затем усиливались внутри страны», – пояснил Султанов.
Типовая цепочка выглядит так: ухудшение внешних условий → снижение экспортной выручки и притока валюты → давление на курс и инфляционные ожидания → рост бюджетной нагрузки и процентных ставок → снижение спроса и инвестиций.
Ключевые внешние угрозы, по мнению экономиста, включают:
Снижение мировых цен на нефть, что напрямую уменьшает доходы бюджета и экспортную валютную выручку;
Ужесточение глобальных финансовых условий, повышающее стоимость заимствований;
Климатические риски, способные дестабилизировать продовольственные рынки.
«Эти факторы не зависят от решений Казахстана, но внутренние меры определяют, насколько сильно они ударят по экономике», – уточнил Султанов.
Фискальный риск
Сокращение нефтяных доходов при мягкой бюджетной политике создает «двойной удар» – растет долговая нагрузка и давление на Национальный фонд.
Риск затяжной фискальной экспансии и увеличения трансфертов подчеркивают МВФ и Всемирный банк.
Инфляционные риски
Даже без внешних потрясений инфляция может застревать из-за курсовых колебаний, тарифных решений и волатильности цен на продукты.
Попытки административной заморозки цен могут лишь отсрочить, но не снять давление.
Инвестиционно-проектные и квазибюджетные риски
Задержки крупных инфраструктурных проектов снижают эффект для роста и занятости.
Долговая нагрузка квазигоссектора сохраняется, что требует восстановления фискальной дисциплины.
По словам Султанова, наиболее разрушительным для макроэкономической устойчивости будет сценарий «дешевая нефть + проблемы внешней торговли + мягкая фискальная политика». Такой комбинации достаточно, чтобы быстро увеличить давление на курс, инфляцию и стоимость финансирования.
Экономист отмечает, что сохранение сырьевой модели экономики – главная угроза в долгосрочной перспективе:
Нефтяной сектор долгое время формировал ключевые бюджетообразующие доходы и трансферты из Нацфонда;
Прогнозы Energy Insights & Analytics показывают, что добыча нефти стабилизируется на уровне около 100–101 млн тонн до 2032 года, после чего начнется снижение;
К 2050 году добыча может сократиться до 24–45 млн тонн, в зависимости от сценария.
«Самая опасная долгосрочная проблема – не низкая цена на нефть, а отсутствие своевременного перехода к альтернативным источникам роста, пока нефтяной сектор еще может поддерживать экономику», – подчеркнул Султанов.
Чтобы смягчить долгосрочные риски, Казахстану необходимо:
Развивать несырьевой экспорт;
Повышать производительность и качество институтов;
Сокращать зависимость бюджета от трансфертов и квазибюджетных расходов.
Снижение цен на нефть является первичным триггером макроэкономической цепочки:
Сокращается экспортная выручка → ослабляется курс тенге → ускоряется инфляция → требуется жесткая денежно-кредитная политика.
Прогнозы зарубежных участников (Bloomberg, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley) указывают на цену Brent $56–62 за баррель, что повышает понижательные риски.
«Рост инфляции и импорт выступают вторичными факторами, усиливающими эффект нефтяного шока. Если неблагоприятные факторы реализуются одновременно, устойчивость будет поддерживаться только за счет более жестких финансовых условий», – отметил экономист.
Бюджетная политика: перераспределение расходов, приоритизация значимых программ, использование консервативных предпосылок позволяет сглаживать спад и поддерживать социальную стабильность.
Монетарная политика: базовая ставка и контроль инфляционных ожиданий сдерживают риски, но увеличивают стоимость кредитов и замедляют рост инвестиций.
«Основной вызов 2026 года – пройти период внешних шоков без потери макроэкономической стабильности, даже если это означает более высокую цену адаптации», – подчеркнул Султанов.
Качество инвестиций
В структуре вложений растет удельный вес строительства и ремонта, ограничены инвестиции в НИОКР и средства производства.
Уязвимость внешней модели
Более 80% экспорта – сырьевые товары, около 30% импорта – потребительские товары.
Структура занятости и производительности
Большинство работников занято в низкопроизводительных секторах, снижая потенциал долгосрочного роста.
Институциональные риски для МСБ
Усиление налогового администрирования и регуляторная неопределенность повышают риски кассовых разрывов и ухода бизнеса в тень.
«Эти риски накапливаются и проявляются особенно в фазе замедления роста. В 2026 году ключевым вызовом может стать не внешний шок, а ограниченная способность экономики адаптироваться к нему», – подытожил эксперт.
