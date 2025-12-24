18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.12.2025, 12:01

Защита от непредвиденных расходов: новые правила работы врачей с 2026 года в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 568

В Казахстане с 1 января 2026 года вступают в силу значительные изменения в сфере медицинской помощи, которые затрагивают перечни заболеваний и условия оказания лечения. В Фонде социального медицинского страхования разъяснили, как нововведения повлияют на доступ граждан к медицинским услугам и кто сможет воспользоваться расширенными возможностями диагностики и терапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: u-f.ru
Фото: u-f.ru

Единый пакет помощи: больше доступности для всех

Глава государства в своём Послании 2024 года поручил создать единый пакет базовой медицинской помощи, сбалансированный с бюджетными возможностями и гарантирующий гражданам доступ к жизненно необходимым услугам.

В течение 2025 года велась подготовка к реализации этого поручения, а в июле президент подписал закон, предусматривающий изменения в порядке оказания медицинской помощи. Новые нормы касаются перечней социально значимых и хронических заболеваний и полностью вступают в силу с 1 января 2026 года.

Диагностика без ограничений: раннее выявление заболеваний

Ключевое изменение заключается в том, что при подозрении на социально значимое заболевание пациенту назначаются необходимые диагностические мероприятия вне зависимости от его страхового статуса.

Ранее такое право распространялось лишь на ограниченный перечень заболеваний, например туберкулёз или ВИЧ. Теперь диагностика и лечение доступны для следующих состояний:

  • туберкулез;

  • ВИЧ-инфекция;

  • злокачественные новообразования;

  • хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

  • психические и поведенческие расстройства;

  • редкие (орфанные) заболевания;

  • дегенеративные болезни нервной системы;

  • демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

  • эпилепсия;

  • острый инфаркт миокарда (в первые 6 месяцев);

  • инсульты (в течение одного года).

Также предусмотрено проведение скрининговых исследований, включая онкоскрининги, без учёта статуса застрахованности, что позволяет выявлять болезни на ранней стадии и начать лечение вовремя.

Хронические заболевания под надзором специалистов

Для пациентов с хроническими заболеваниями предусмотрено наблюдение и лечение в амбулаторных и стационарных условиях, включая обеспечение необходимыми лекарствами, даже дорогостоящими препаратами.

В перечень таких заболеваний вошли:

  • сахарный диабет;

  • детский церебральный паралич;

  • системные поражения соединительной ткани;

  • ревматизм;

  • артериальная гипертензия;

  • ишемическая болезнь сердца, включая сердечную недостаточность и нарушения ритма;

  • хронические болезни нижних дыхательных путей;

  • заболевания почек, включая хроническую болезнь почек;

  • болезни органов пищеварения;

  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Пример: в Казахстане около 1,5 млн человек состоят на учёте с артериальной гипертензией. Для них важно регулярное наблюдение у кардиолога, проведение обследований (ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное измерение давления) и подбор лекарственной терапии.

Зачем это важно: защита от непредвиденных расходов

Хронические заболевания и острые состояния, такие как инсульт или инфаркт, часто приводят к значительным медицинским расходам — до 7 млн тенге на одного пациента при использовании современных технологий. Ежегодно фиксируется до 50 тыс. случаев нарушений мозгового и сердечного кровообращения.

Скрининги и своевременная диагностика помогают предотвратить осложнения и снизить финансовую нагрузку на граждан. Для пациентов с хроническими заболеваниями государство обеспечивает льготы и частично покрывает расходы на лечение, а часть экономически активных граждан вносит солидарный вклад в систему.

Итог: шаг к страховой модели здравоохранения

В целом, внесённые поправки приближают систему здравоохранения к модели, где финансирование и доступ к услугам строятся на принципах страховой защиты, с акцентом на раннюю диагностику, наблюдение и эффективное лечение.

Это означает, что с 2026 года казахстанцы смогут получать комплексную медицинскую помощь по социально значимым и хроническим заболеваниям, снижая риски для здоровья и непредвиденные финансовые затраты.

