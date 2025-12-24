Возвращение налички: рекордный рост популярности «бумажных денег» зафиксирован в Казахстане

В 2025 году финансовые привычки казахстанцев заметно изменились. В стране сформировался новый баланс между наличными и безналичными расчетами, который отражает растущую финансовую самостоятельность граждан и их осторожность в управлении средствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Абзал Калиев

Рост популярности наличных: цифры говорят сами за себя

Если в 2024 году лишь четверть населения (25,6%) Казахстана отдавали предпочтение наличным деньгам, то уже в 2025 году этот показатель вырос почти на 12 процентных пунктов — до 37,6%.

Это означает, что примерно каждый третий казахстанец теперь регулярно использует купюры для оплаты товаров и услуг.

Безналичные расчеты также на подъеме

Одновременно с ростом интереса к «наличке» продолжается активное использование безналичных платежей. По данным медиа-портала FinGramota, в 2025 году 39% населения страны предпочитают расчеты картой или через электронные платежные системы, тогда как в прошлом году таких было всего 26,1%.

Особенно активно безналичные расчеты используют молодые казахстанцы: среди них доля сторонников «цифровых денег» достигает 40,2%.

Баланс между наличными и безналичными

Таким образом, в текущем году сформировался практически идеальный паритет между двумя способами расчетов: во всех возрастных группах показатели наличных и безналичных средств колеблются в пределах 37–39%.

Аналитики отмечают, что это отражает зрелость финансовых привычек и готовность населения использовать разные инструменты в зависимости от ситуации.

Казахстанцы учатся откладывать и инвестировать

Не менее важным трендом стало активное накопление средств: 36,4% респондентов сообщили, что у них остаются деньги после всех расходов — годом ранее таких было лишь 31,5%.

Популярные инструменты для сбережений:

Депозит в банке — 21,6%

Инвестиции в ценные бумаги — 12,4%

Криптовалюта — 11,6%

Недвижимость — 11,8%

Пенсионные накопления — всего 0,5%

Отмечается также рост числа граждан, которые предпочитают хранить наличные дома, а не в банке. Регулярно откладывают деньги 38,6% населения: 19,1% — фиксированную сумму, 19,5% — переменную.

Те, кто не успевает накопить: причины и последствия

При этом почти пятая часть казахстанцев (19,8%) вовсе не откладывает средства. Эксперты связывают это с сохраняющимся уровнем неравенства в доходах.

34,4% опрошенных часто сталкиваются с ситуацией, когда доходов не хватает

32,4% испытывают нехватку средств время от времени

В подобных случаях граждане берут деньги в долг у знакомых (32,8%) или обращаются в микрофинансовые организации (27%).

Финансовая грамотность растет

Несмотря на сохраняющиеся сложности, эксперты отмечают позитивные изменения: индекс финансовой грамотности населения Казахстана за год вырос с 41,2% до 41,5%. Это указывает на постепенное повышение ответственности граждан в управлении своими средствами и формирование более осознанных финансовых привычек.