Возвращение налички: рекордный рост популярности «бумажных денег» зафиксирован в Казахстане

В 2025 году финансовые привычки казахстанцев заметно изменились. В стране сформировался новый баланс между наличными и безналичными расчетами, который отражает растущую финансовую самостоятельность граждан и их осторожность в управлении средствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Если в 2024 году лишь четверть населения (25,6%) Казахстана отдавали предпочтение наличным деньгам, то уже в 2025 году этот показатель вырос почти на 12 процентных пунктов — до 37,6%.
Это означает, что примерно каждый третий казахстанец теперь регулярно использует купюры для оплаты товаров и услуг.
Одновременно с ростом интереса к «наличке» продолжается активное использование безналичных платежей. По данным медиа-портала FinGramota, в 2025 году 39% населения страны предпочитают расчеты картой или через электронные платежные системы, тогда как в прошлом году таких было всего 26,1%.
Особенно активно безналичные расчеты используют молодые казахстанцы: среди них доля сторонников «цифровых денег» достигает 40,2%.
Таким образом, в текущем году сформировался практически идеальный паритет между двумя способами расчетов: во всех возрастных группах показатели наличных и безналичных средств колеблются в пределах 37–39%.
Аналитики отмечают, что это отражает зрелость финансовых привычек и готовность населения использовать разные инструменты в зависимости от ситуации.
Не менее важным трендом стало активное накопление средств: 36,4% респондентов сообщили, что у них остаются деньги после всех расходов — годом ранее таких было лишь 31,5%.
Популярные инструменты для сбережений:
Депозит в банке — 21,6%
Инвестиции в ценные бумаги — 12,4%
Криптовалюта — 11,6%
Недвижимость — 11,8%
Пенсионные накопления — всего 0,5%
Отмечается также рост числа граждан, которые предпочитают хранить наличные дома, а не в банке. Регулярно откладывают деньги 38,6% населения: 19,1% — фиксированную сумму, 19,5% — переменную.
При этом почти пятая часть казахстанцев (19,8%) вовсе не откладывает средства. Эксперты связывают это с сохраняющимся уровнем неравенства в доходах.
34,4% опрошенных часто сталкиваются с ситуацией, когда доходов не хватает
32,4% испытывают нехватку средств время от времени
В подобных случаях граждане берут деньги в долг у знакомых (32,8%) или обращаются в микрофинансовые организации (27%).
Несмотря на сохраняющиеся сложности, эксперты отмечают позитивные изменения: индекс финансовой грамотности населения Казахстана за год вырос с 41,2% до 41,5%. Это указывает на постепенное повышение ответственности граждан в управлении своими средствами и формирование более осознанных финансовых привычек.
