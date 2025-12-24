SMS от 1414: казахстанцев ждет неожиданное уведомление

Жители Казахстана смогут получать автоматические уведомления о приближении окончания срока действия разрешительных документов и лицензий, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».
На официальном сайте АО «Национальные информационные технологии» заявили о внедрении новой функции на портале eLicense.kz. Сервис будет автоматически отправлять SMS-уведомления за 30 дней до истечения срока действия разрешений и лицензий.
«Функция автоматической отправки SMS-оповещений реализована только для услуг, связанных с выдачей разрешительных документов и лицензий, имеющих установленный срок действия. Сообщения направляются с короткого номера 1414 посредством SMS-шлюза электронного правительства», — отметили в ведомстве.
Ранее пользователям приходилось самостоятельно отслеживать сроки действия документов, что иногда приводило к задержкам в работе и административным сложностям. Новый сервис позволит:
Получать уведомления заранее, за месяц до окончания действия документа;
Своевременно обновлять или продлевать разрешения и лицензии;
Исключить риск штрафов или приостановки деятельности.
Пример текста SMS:
«Уважаемый пользователь, срок действия вашего разрешения № (уникальный идентификационный номер РД или лицензии) истекает через 30 дней. Перейдите в личный кабинет для подробной информации».
Важно понимать, что полученные SMS являются официальными уведомлениями портала eLicense.kz.
Сообщения приходят на номер телефона, указанный при подаче заявления. Перед отправкой номер проверяется через базу мобильных граждан (БМГ) для исключения ошибок.
Таким образом, граждане смогут вовремя актуализировать свои документы и лицензии, не пропуская важные сроки и упрощая взаимодействие с государственными органами через портал eLicense.kz.
