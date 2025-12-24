SMS от 1414: казахстанцев ждет неожиданное уведомление

Жители Казахстана смогут получать автоматические уведомления о приближении окончания срока действия разрешительных документов и лицензий, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

© Фото / Pexels/ Adrianna Calvo

Автоматическая система предупреждений

На официальном сайте АО «Национальные информационные технологии» заявили о внедрении новой функции на портале eLicense.kz. Сервис будет автоматически отправлять SMS-уведомления за 30 дней до истечения срока действия разрешений и лицензий.

«Функция автоматической отправки SMS-оповещений реализована только для услуг, связанных с выдачей разрешительных документов и лицензий, имеющих установленный срок действия. Сообщения направляются с короткого номера 1414 посредством SMS-шлюза электронного правительства», — отметили в ведомстве.

Почему это важно

Ранее пользователям приходилось самостоятельно отслеживать сроки действия документов, что иногда приводило к задержкам в работе и административным сложностям. Новый сервис позволит:

Получать уведомления заранее, за месяц до окончания действия документа;

Своевременно обновлять или продлевать разрешения и лицензии;

Исключить риск штрафов или приостановки деятельности.

Как выглядит уведомление

Пример текста SMS:

«Уважаемый пользователь, срок действия вашего разрешения № (уникальный идентификационный номер РД или лицензии) истекает через 30 дней. Перейдите в личный кабинет для подробной информации».

Важно понимать, что полученные SMS являются официальными уведомлениями портала eLicense.kz.

Надежность и безопасность

Сообщения приходят на номер телефона, указанный при подаче заявления. Перед отправкой номер проверяется через базу мобильных граждан (БМГ) для исключения ошибок.

Таким образом, граждане смогут вовремя актуализировать свои документы и лицензии, не пропуская важные сроки и упрощая взаимодействие с государственными органами через портал eLicense.kz.