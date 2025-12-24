18+
24.12.2025, 15:57

Вторичный рынок автомобилей в Казахстане: после покупки подержанные машины исчезают у владельцев

Новости Казахстана 0 1 421

В Казахстане набирает обороты новый вид мошенничества на рынке подержанных автомобилей. Жители страны рискуют потерять свои транспортные средства, приобретённые на вторичном рынке, из-за непрозрачных схем перепродажи авто, находящихся в лизинге за границей. Об этом LS рассказала президент "Қазақстанның автокөлік одағы" (ҚАО) Анар Макашева, передает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com

Лизинговые машины из-за рубежа: ловушка для казахстанцев

По словам Анар Макашевой, в этом году участились случаи, когда в Казахстан привозят автомобили, купленные за границей в лизинг — чаще всего в Китае — и продают их как подержанные.

Однако реальный владелец машины за границей сохраняет права на транспорт, и в любой момент компания может забрать авто у казахстанского покупателя.

"Это проблема и риск на вторичном рынке авто, с которым, к сожалению, пока сложно бороться. Счет идет на тысячи. Подобные случаи были не только с машинами из Китая, но и Дубая, Канады, Грузии и других стран", — пояснила А. Макашева.

Скрытые риски: угнанные и утопленные автомобили

Помимо лизинговых машин, по “серым схемам” в страну попадают утопленники и угнанные автомобили.

Пример, приведённый президентом ҚАО, наглядно демонстрирует опасность:

  • В прошлом году семья из Атырау приобрела авто и отправилась на отдых в Грузию.

  • Оказалось, что транспортное средство числилось в угоне в Канаде.

  • Машина уже прошла через несколько перепродаж и имела документы в Казахстане.

  • В итоге казахстанцы остались без авто, не подозревая о проблеме при покупке.

Рынок изучает феномен: меры защиты и алгоритмы проверки

По словам Анар Макашевой, участники рынка автомобилей сейчас анализируют эту проблему для разработки защитных мер. Среди основных шагов:

  • Создание алгоритма действий и проверок при покупке подержанных автомобилей, который будет представлен в следующем году.

  • Предложения по отслеживанию машин через международные системы, чтобы минимизировать риск покупки авто с “нечистым прошлым”.

  • Возможность проверять машину на легальность и историю внутри Казахстана через eGov, пока что на национальном уровне.

Почему официальные дилеры безопаснее

Отдельно глава ҚАО отметила, что официальные дилеры подержанных авто не сталкиваются с подобными проблемами:

  • Компании не приобретают транспорт, если он был куплен за границей без прозрачной документации.

  • Покупка через дилеров снижает риски обмана и помогает избежать финансовых потерь для покупателей.

Итог: что важно знать казахстанцам

  • Новый вид мошенничества ставит под угрозу тысячи казахстанцев на вторичном рынке.

  • Основные риски связаны с машинами в лизинге за рубежом, угнанными авто и “утопленниками”.

  • Проверки через eGov пока возможны только на территории Казахстана, международная система отслеживания ещё в разработке.

  • Рынок готовит прозрачные алгоритмы проверки и защитные меры, которые должны минимизировать риски уже в 2026 году.

Казахстанцам следует быть максимально осторожными при покупке подержанных авто и отдавать предпочтение проверенным источникам с прозрачной документацией.

