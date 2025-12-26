18+
26.12.2025, 07:06

Дверь в подъезд отправила казахстанца в реанимацию

Новости Казахстана 0 761

В Усть-Каменогорске обычный выход из дома закончился для молодого мужчины тяжелыми последствиями. 25 декабря житель многоэтажки на улице Протозанова получил удар электрическим током прямо у подъезда и был экстренно госпитализирован. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

ЧП у собственного дома

Инцидент произошел у дома №31, где, как выяснилось позже, опасная ситуация существовала уже длительное время.

«Бьет током уже месяц»: предупреждения игнорировали

По словам жильцов, подъездная дверь с домофоном представляла угрозу как минимум на протяжении последнего месяца. Люди неоднократно ощущали удары током при попытке открыть дверь, однако проблема так и не была устранена.

Несмотря на регулярные жалобы, никаких срочных мер принято не было. Ситуацию обнародовал Telegram-канал HALIQSTAN, опубликовав фото и свидетельства очевидцев.

Реакция последовала только после трагедии

Лишь после того как человек оказался в реанимации, к выяснению причин утечки электричества подключились ответственные службы. На место были вызваны сотрудники КСК «Исток», а также представители местного акимата.

В акимате Усть-Каменогорска подтвердили сам факт поражения электрическим током:

«Был зафиксирован факт поражения электрическим током, источником которого предположительно являлся домофон, обслуживаемый ТОО “Алма домофон”. В настоящее время принимаются меры по обесточиванию предмета поражения с целью предотвращения дальнейшей угрозы жизни и здоровью граждан».

Источник опасности найден

Позднее специалисты установили точную причину происшествия. Как выяснилось, утечку электрического тока вызвала прожекторная лампа, установленная над дверным проемом. Именно она оказалась под напряжением и представляла реальную опасность для всех жильцов дома.

Опасное оборудование было оперативно отключено, а угрозу для людей — устранено.

Кто ответит за случившееся

Власти подчеркнули, что инцидент не останется без последствий. Ответственность за произошедшее будет определена по итогам проверки:

«Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами», — сообщили в акимате.

Тем временем состояние пострадавшего остается под наблюдением врачей, а жильцы дома надеются, что трагедия станет поводом для более внимательного отношения к безопасности в жилых домах.

