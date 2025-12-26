18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 07:36

Фиксированные цены и пустые полки: дешёвые продукты могут дорого обернуться для казахстанцев

Новости Казахстана 0 435

В попытке сделать продукты питания более доступными для населения Казахстана власти расширили перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) с 19 до 31 пункта и ввели фиксированную надбавку в 15%. Однако аналитики предупреждают: меры могут вызвать дефицит, рост безработицы и массовый уход производителей с рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com

Расширение перечня СЗПТ: цели и опасности

Социально значимые продукты — это базовые товары, потребляемые большинством казахстанцев. Контроль за их ценами традиционно рассматривается как инструмент социальной защиты, особенно для малообеспеченных граждан.

Цели расширения списка:

  • Повысить прозрачность ценообразования

  • Сократить посреднические наценки

  • Удерживать рост цен

Однако, по мнению экспертов, эффект может оказаться обратным. Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин указывает:

«Зарегулировать все невозможно. Фиксация цен приводит к дефициту. Производителю и продавцу становится невыгодно работать с товаром, где ограничена маржа».

Риски дефицита и рост импорта

Контроль цен может спровоцировать нехватку продуктов на рынке. Эксперты отмечают, что крупным сетям будет выгоднее продавать импортные товары, где оборот выше, а ограничения минимальны.

Проблемные категории:

  • Черный чай и другие импортные продукты, которые в Казахстане не выращиваются, а только упаковываются

  • Товары с высокой себестоимостью и сложной логистикой

«Регулировать такие товары без последствий невозможно», — предупреждает экономист.

Опасения за бизнес и рабочие места

Фиксированная надбавка в 15% может снизить рентабельность предприятий, особенно малого и среднего бизнеса. Это приведёт к:

  • Сокращению расходов, в том числе на зарплаты

  • Закрытию небольших магазинов «у дома»

  • Росту безработицы среди населения

По данным Telegram-канала «Черный лебедь, рак и щука», предприниматели могут покинуть рынок полностью, так как работать с низкой маржей становится экономически невыгодно.

Министерство торговли: попытка найти баланс

В Минторговли и интеграции видят в мерах инструмент долгосрочной ценовой стабильности, предсказуемости рынка и поддержки покупательской активности.

«Цель изменений — не ухудшить положение предпринимателей, а обеспечить баланс между интересами торговли и социальной защитой населения», — заявляют в ведомстве.

Альтернативные механизмы поддержки

Эксперты AERC считают, что помощь населению должна идти напрямую к потребителю, а не через регулирование цен:

  • Скидки и купоны на продукты

  • Фудстампы и базовый доход для социально уязвимых

  • Прямая финансовая поддержка вместо вмешательства в рыночные механизмы

Жаныбек Айгазин подчёркивает: «Социально уязвимым нужно помогать деньгами, а не ограничением наценки. Расширение перечня СЗПТ — не оптимальная мера».

Итог

Попытка сделать продукты дешевле через фиксацию цен может обернуться дефицитом, уходом производителей и ростом безработицы. Экономисты предлагают альтернативные, более гибкие и адресные способы поддержки населения, которые помогут сохранить баланс между рынком и социальной защитой.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь