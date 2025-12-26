Фиксированные цены и пустые полки: дешёвые продукты могут дорого обернуться для казахстанцев

В попытке сделать продукты питания более доступными для населения Казахстана власти расширили перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) с 19 до 31 пункта и ввели фиксированную надбавку в 15%. Однако аналитики предупреждают: меры могут вызвать дефицит, рост безработицы и массовый уход производителей с рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Социально значимые продукты — это базовые товары, потребляемые большинством казахстанцев. Контроль за их ценами традиционно рассматривается как инструмент социальной защиты, особенно для малообеспеченных граждан.
Цели расширения списка:
Повысить прозрачность ценообразования
Сократить посреднические наценки
Удерживать рост цен
Однако, по мнению экспертов, эффект может оказаться обратным. Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин указывает:
«Зарегулировать все невозможно. Фиксация цен приводит к дефициту. Производителю и продавцу становится невыгодно работать с товаром, где ограничена маржа».
Контроль цен может спровоцировать нехватку продуктов на рынке. Эксперты отмечают, что крупным сетям будет выгоднее продавать импортные товары, где оборот выше, а ограничения минимальны.
Проблемные категории:
Черный чай и другие импортные продукты, которые в Казахстане не выращиваются, а только упаковываются
Товары с высокой себестоимостью и сложной логистикой
«Регулировать такие товары без последствий невозможно», — предупреждает экономист.
Фиксированная надбавка в 15% может снизить рентабельность предприятий, особенно малого и среднего бизнеса. Это приведёт к:
Сокращению расходов, в том числе на зарплаты
Закрытию небольших магазинов «у дома»
Росту безработицы среди населения
По данным Telegram-канала «Черный лебедь, рак и щука», предприниматели могут покинуть рынок полностью, так как работать с низкой маржей становится экономически невыгодно.
В Минторговли и интеграции видят в мерах инструмент долгосрочной ценовой стабильности, предсказуемости рынка и поддержки покупательской активности.
«Цель изменений — не ухудшить положение предпринимателей, а обеспечить баланс между интересами торговли и социальной защитой населения», — заявляют в ведомстве.
Эксперты AERC считают, что помощь населению должна идти напрямую к потребителю, а не через регулирование цен:
Скидки и купоны на продукты
Фудстампы и базовый доход для социально уязвимых
Прямая финансовая поддержка вместо вмешательства в рыночные механизмы
Жаныбек Айгазин подчёркивает: «Социально уязвимым нужно помогать деньгами, а не ограничением наценки. Расширение перечня СЗПТ — не оптимальная мера».
Попытка сделать продукты дешевле через фиксацию цен может обернуться дефицитом, уходом производителей и ростом безработицы. Экономисты предлагают альтернативные, более гибкие и адресные способы поддержки населения, которые помогут сохранить баланс между рынком и социальной защитой.
