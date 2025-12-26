Фиксированные цены и пустые полки: дешёвые продукты могут дорого обернуться для казахстанцев

В попытке сделать продукты питания более доступными для населения Казахстана власти расширили перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) с 19 до 31 пункта и ввели фиксированную надбавку в 15%. Однако аналитики предупреждают: меры могут вызвать дефицит, рост безработицы и массовый уход производителей с рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: bloomberg.com

Расширение перечня СЗПТ: цели и опасности

Социально значимые продукты — это базовые товары, потребляемые большинством казахстанцев. Контроль за их ценами традиционно рассматривается как инструмент социальной защиты, особенно для малообеспеченных граждан.

Цели расширения списка:

Повысить прозрачность ценообразования

Сократить посреднические наценки

Удерживать рост цен

Однако, по мнению экспертов, эффект может оказаться обратным. Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин указывает:

«Зарегулировать все невозможно. Фиксация цен приводит к дефициту. Производителю и продавцу становится невыгодно работать с товаром, где ограничена маржа».

Риски дефицита и рост импорта

Контроль цен может спровоцировать нехватку продуктов на рынке. Эксперты отмечают, что крупным сетям будет выгоднее продавать импортные товары, где оборот выше, а ограничения минимальны.

Проблемные категории:

Черный чай и другие импортные продукты, которые в Казахстане не выращиваются, а только упаковываются

Товары с высокой себестоимостью и сложной логистикой

«Регулировать такие товары без последствий невозможно», — предупреждает экономист.

Опасения за бизнес и рабочие места

Фиксированная надбавка в 15% может снизить рентабельность предприятий, особенно малого и среднего бизнеса. Это приведёт к:

Сокращению расходов, в том числе на зарплаты

Закрытию небольших магазинов «у дома»

Росту безработицы среди населения

По данным Telegram-канала «Черный лебедь, рак и щука», предприниматели могут покинуть рынок полностью, так как работать с низкой маржей становится экономически невыгодно.

Министерство торговли: попытка найти баланс

В Минторговли и интеграции видят в мерах инструмент долгосрочной ценовой стабильности, предсказуемости рынка и поддержки покупательской активности.

«Цель изменений — не ухудшить положение предпринимателей, а обеспечить баланс между интересами торговли и социальной защитой населения», — заявляют в ведомстве.

Альтернативные механизмы поддержки

Эксперты AERC считают, что помощь населению должна идти напрямую к потребителю, а не через регулирование цен:

Скидки и купоны на продукты

Фудстампы и базовый доход для социально уязвимых

Прямая финансовая поддержка вместо вмешательства в рыночные механизмы

Жаныбек Айгазин подчёркивает: «Социально уязвимым нужно помогать деньгами, а не ограничением наценки. Расширение перечня СЗПТ — не оптимальная мера».

Итог

Попытка сделать продукты дешевле через фиксацию цен может обернуться дефицитом, уходом производителей и ростом безработицы. Экономисты предлагают альтернативные, более гибкие и адресные способы поддержки населения, которые помогут сохранить баланс между рынком и социальной защитой.