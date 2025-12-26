Автогаз по дешёвке: почему замороженные цены на топливо могут обернуться пустыми баками для казахстанцев

В Казахстане автогаз приобрел популярность как более доступная альтернатива бензину: литр газа обходится почти в три раза дешевле, чем бензина. На фоне роста цен на традиционное топливо казахстанцы массово переводят автомобили на газобаллонное оборудование, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: drive2.ru

Дешевый газ становится дорогой проблемой

Согласно данным Бюро национальной статистики, к сентябрю 2025 года в стране насчитывалось уже 14 125 легковых автомобилей на газу. Популярность автогаза растет, но вместе с этим растут и риски его дефицита.

Мораторий и заморозка цен: политика против рынка

В октябре 2025 года правительство Казахстана ввело мораторий на повышение цен на топливо до весны 2026 года. Он затронул бензин и дизель. Уже 15 декабря министерство энергетики заморозило оптовые цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) – наиболее часто используемый вид автогаза.

Ключевые цифры:

Предельная оптовая цена на СНГ установлена на уровне 59 722 тенге за тонну без учета НДС до 30 июня 2026 года .

Цена вступает в силу с 1 января 2026 года.

Аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR предупреждают, что такой подход может создать новые проблемы, включая потенциальный дефицит топлива на внутреннем рынке.

Рост спроса vs ограниченное производство

Спрос на автогаз стремительно растет, но производство ограничено. По данным Минэнерго, себестоимость производства сжиженного газа в июле 2025 года составляла от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов была 51 932 тенге за тонну, а в августе поднята до 59 722 тенге.

Производство обходится дороже, чем его продажа, что делает отрасль убыточной. Как отмечают эксперты:

"С таким подходом дефицит СНГ неизбежен. Возможным решением может стать ввоз газа КазРосГаза, который ранее обещал поставить на рынок до 90 тыс. тонн."

Правительственные меры и контроль ситуации

Минэнерго подчеркивает, что ситуация с наличием автогаза находится под постоянным контролем. Например:

В ноябре 2025 года Атырауский НПЗ возобновил производство сжиженного газа после планово-предупредительных работ.

В феврале 2025 года были повышены предельные цены на газ на АЗС, в диапазоне 65–107 тенге за литр, что должно было стимулировать внутреннее производство и инвестиции в отрасль.

Тем не менее эксперты предупреждают: меры по заморозке цен создают напряжение между внутренним спросом и возможностью производителей обеспечивать рынок.

Чем грозит заморозка цен

Рост спроса на автогаз – автомобилисты активно переходят на дешевое топливо.

Ограниченные возможности производства – заводы работают в убыток, что снижает мотивацию к расширению выпуска.

Риск дефицита – если внутреннее производство не покрывает спрос, возможно временное сокращение поставок.

В итоге, низкие цены выгодны потребителям сегодня, но создают угрозу дефицита завтра, что может потребовать вмешательства государства и импорта газа.