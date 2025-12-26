Трое казахстанцев попали в список самых опасных преступников США

Трое граждан Казахстана оказались в перечне так называемых “худших из худших” преступников, составляемом Министерством внутренней безопасности США (DHS). Данные опубликованы в открытой базе ведомства и свидетельствуют о том, что эти люди были причастны к тяжким преступлениям, представляющим значительную угрозу обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с сайта Тengrinews.kz

Международная статистика мигрантов-преступников

В антирейтинге преступников, прибывших из постсоветских стран, кроме казахстанцев, также значатся:

27 граждан Украины,

18 россиян,

22 гражданина Армении,

по два человека из Грузии и Белоруссии.

Такая статистика отражает лишь малую часть общей картины, ведь основной массив лиц в списке — граждане стран Латинской Америки. Например, мексиканцев в базе данных насчитываются несколько тысяч.

Почему составляют такие списки

Министерство внутренней безопасности США формирует этот перечень для того, чтобы отслеживать иностранных граждан, представляющих серьёзную угрозу обществу. Включение в список означает, что человек совершил тяжкие преступления или представляет значительную опасность для граждан страны.

Масштаб проблемы

Хотя иммигранты из постсоветских стран занимают сравнительно небольшую часть списка, их появление в нём привлекает внимание СМИ и вызывает обсуждения о миграционной политике, контроле въезда и необходимости международного обмена информацией о преступниках.