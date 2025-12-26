Важное требование сдачи экзамена на водительские права, которое должен знать каждый казахстанец

Казахстанцев, планирующих получить водительские права, предупредили о ключевом условии прохождения экзамена. Любителям спонтанности придётся пересмотреть свои планы: прийти в спецЦОН и сдать практический экзамен «на месте» без предварительной записи невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Ambrozinio / Shutterstock.com

Экзамен на водительские права — только по записи

25 декабря 2025 года в пресс-службу НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"» поступил конкретный вопрос от одного из жителей страны:

«Можно ли прийти в спецЦОН и сдать практический экзамен на водительские права в тот же день без предварительной записи через приложение?»

Ответ специалистов был предельно лаконичным:

«Нет, прохождение экзамена возможно только при наличии предварительной записи».

Как записаться на экзамен

Чтобы не потерять время, гражданам рекомендуется воспользоваться официальным приложением «ЦОН», доступным для скачивания в App Store и Google Play. Через него можно легко выбрать удобное время и дату, подготовиться к экзамену и избежать очередей.

Итог

Главное правило для будущих водителей Казахстана: без предварительной записи экзамен не сдать. Спонтанные визиты в спецЦОН могут обернуться лишь потерей времени и нервов.