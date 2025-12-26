Токаев подписал указ о новых полномочиях КНБ: что изменится

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления» , который существенно расширяет полномочия Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz

КНБ получает новые функции в сфере информатизации

Согласно документу, подписанному 25 декабря 2025 года, КНБ РК теперь официально получает полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития в части государственного контроля за информационной безопасностью критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Президент постановил, что КНБ становится правопреемником всех прав и обязательств Минцифры, связанных с этими функциями. Это решение принято в соответствии с подпунктом 21 статьи 44 Конституции РК и направлено на повышение эффективности системы государственного управления.

Роль правительства и законодательные изменения

Правительство совместно с КНБ теперь обязано:

разработать необходимые законодательные поправки ,

принять иные меры, обеспечивающие реализацию нового указа.

Кроме того, Комитет национальной безопасности должен подготовить проект указа о внесении изменений и дополнений в своё Положение, который будет представлен на рассмотрение президента.

Контроль за исполнением указа

Контроль за выполнением документа возложен на Администрацию президента РК, а сам указ вступает в силу со дня его подписания.

Эксперты отмечают, что расширение полномочий КНБ в сфере цифровой безопасности может стать ключевым шагом в защите государственных информационных систем и критической инфраструктуры страны, учитывая рост киберугроз и необходимости централизованного контроля.