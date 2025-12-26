Токаев подписал указ о новых полномочиях КНБ: что изменится

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», который существенно расширяет полномочия Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Согласно документу, подписанному 25 декабря 2025 года, КНБ РК теперь официально получает полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития в части государственного контроля за информационной безопасностью критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Президент постановил, что КНБ становится правопреемником всех прав и обязательств Минцифры, связанных с этими функциями. Это решение принято в соответствии с подпунктом 21 статьи 44 Конституции РК и направлено на повышение эффективности системы государственного управления.
Правительство совместно с КНБ теперь обязано:
разработать необходимые законодательные поправки,
принять иные меры, обеспечивающие реализацию нового указа.
Кроме того, Комитет национальной безопасности должен подготовить проект указа о внесении изменений и дополнений в своё Положение, который будет представлен на рассмотрение президента.
Контроль за выполнением документа возложен на Администрацию президента РК, а сам указ вступает в силу со дня его подписания.
Эксперты отмечают, что расширение полномочий КНБ в сфере цифровой безопасности может стать ключевым шагом в защите государственных информационных систем и критической инфраструктуры страны, учитывая рост киберугроз и необходимости централизованного контроля.
Комментарии0 комментарий(ев)