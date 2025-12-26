18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 11:43

Назван банк в Казахстане, который должен больше всех государству

Новости Казахстана 0 936

Финансовые потоки возвращаются в казну Казахстана, но главный должник страны вновь привлекает внимание экспертов. Alatau City Bank, связанный с предпринимателем Вячеславом Кимом, стал ключевым игроком в истории возврата господдержки, демонстрируя уникальный график погашения долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Alatau City Bank удерживает лидерство среди должников

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов на заседании Сената сообщил, что именно на Alatau City Bank приходится почти весь непогашенный объём госпомощи.

Банк будет ежегодно возвращать согласованную сумму поддержки, что отличается от планов других банков, которые стремятся погасить свои обязательства за 3–5 лет.

«Alatau City Bank является держателем основной оставшейся суммы. Ежегодно они будут возвращать определённую сумму, которая уже согласована. То есть банк будет досрочно возвращать средства», — отметил Берик Шолпанкулов.

История господдержки: 1,8 трлн тенге на финансовую стабильность

Согласно данным Telegram-канала «Ручная экономика», господдержка банкам предоставлялась в рамках программы повышения финансовой устойчивости, которая стартовала в 2017 году.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова уточнила:

  • Всего поддержку получили шесть банков на общую сумму 1,8 трлн тенге.

  • 738 млрд тенге уже возвращены досрочно.

  • Остальные банки также сокращают сроки погашения обязательств.

  • Три оставшихся банка планируют полностью закрыть задолженность перед государством.

Список оставшихся должников: Alatau City Bank держит рекорд

На сегодняшний день задолженность перед государством сохраняется у трёх банков:

  • Alatau City Bank — 950,2 млрд тенге

  • Евразийский банк — 120 млрд тенге

  • Нурбанк — 42,3 млрд тенге

Так, именно Alatau City Bank остаётся крупнейшим держателем непогашенных средств господдержки, что делает его фигуру ключевой в вопросах возврата миллиардов в казну.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь