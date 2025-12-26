Назван банк в Казахстане, который должен больше всех государству

Финансовые потоки возвращаются в казну Казахстана, но главный должник страны вновь привлекает внимание экспертов. Alatau City Bank, связанный с предпринимателем Вячеславом Кимом, стал ключевым игроком в истории возврата господдержки, демонстрируя уникальный график погашения долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: Shutterstock

Alatau City Bank удерживает лидерство среди должников

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов на заседании Сената сообщил, что именно на Alatau City Bank приходится почти весь непогашенный объём госпомощи.

Банк будет ежегодно возвращать согласованную сумму поддержки, что отличается от планов других банков, которые стремятся погасить свои обязательства за 3–5 лет.

«Alatau City Bank является держателем основной оставшейся суммы. Ежегодно они будут возвращать определённую сумму, которая уже согласована. То есть банк будет досрочно возвращать средства», — отметил Берик Шолпанкулов.

История господдержки: 1,8 трлн тенге на финансовую стабильность

Согласно данным Telegram-канала «Ручная экономика», господдержка банкам предоставлялась в рамках программы повышения финансовой устойчивости, которая стартовала в 2017 году.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова уточнила:

Всего поддержку получили шесть банков на общую сумму 1,8 трлн тенге .

738 млрд тенге уже возвращены досрочно .

Остальные банки также сокращают сроки погашения обязательств.

Три оставшихся банка планируют полностью закрыть задолженность перед государством.

Список оставшихся должников: Alatau City Bank держит рекорд

На сегодняшний день задолженность перед государством сохраняется у трёх банков:

Alatau City Bank — 950,2 млрд тенге

Евразийский банк — 120 млрд тенге

Нурбанк — 42,3 млрд тенге

Так, именно Alatau City Bank остаётся крупнейшим держателем непогашенных средств господдержки, что делает его фигуру ключевой в вопросах возврата миллиардов в казну.