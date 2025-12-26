Одна цифра на номере лишила казахстанца водительских прав на 12 месяцев

В Акмолинской области обычная поездка для водителя грузового автомобиля закончилась серьезными правовыми последствиями. Мужчина попытался скрыть настоящий государственный номер машины, изменив одну из цифр с помощью маркера, однако его замысел был быстро раскрыт. В результате казахстанец лишился водительских прав сроком на один год и был подвергнут административному аресту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Камеры не «увидели» номер — и это вызвало подозрение

Нарушение было выявлено во время контрольных мероприятий на трассе Астана – Караганда. При проверке транспортных средств с использованием камер, установленных на терминале автодороги, представители дорожных служб обратили внимание на грузовой автомобиль марки DAF.

Система автоматической фиксации не смогла распознать его государственный регистрационный номер, что сразу вызвало подозрение у специалистов.

Сигнал на 102 и оперативное задержание

Информация о подозрительном автомобиле была незамедлительно передана на линию экстренной связи 102. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые остановили транспортное средство и провели проверку.

В ходе осмотра выяснилось, что водитель умышленно вмешался во внешний вид госномера: при помощи маркера он изменил цифру «1», превратив её в «4». Такие действия сделали номер практически нечитаемым для камер фото- и видеофиксации нарушений.

Как квалифицировали нарушение

Правоохранительные органы расценили произошедшее как использование государственного номерного знака с применением материалов, которые:

препятствуют его распознаванию;

искажают реальные регистрационные данные;

мешают автоматическим системам контроля.

Подобные действия относятся к грубым административным правонарушениям и рассматриваются в судебном порядке.

Суд: признание вины и жесткое наказание

На судебном заседании водитель полностью признал свою вину и подтвердил, что сознательно изменил цифру на госномере. Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, вынес строгое решение.

В качестве наказания мужчине было назначено:

административный арест сроком на одни сутки ;

лишение права управления транспортными средствами на один год.

Предупреждение от полиции: «Маркер — не спасение»

Сотрудники полиции напомнили, что любые манипуляции с государственными регистрационными знаками — будь то маркер, пленка, наклейки или другие способы — являются прямым нарушением закона.

Правоохранители подчеркивают:

попытки скрыть номер или изменить его ради ухода от штрафов неизбежно приводят к более серьезным последствиям, чем само нарушение правил дорожного движения.