Сколько метров в комнате для жизни у каждого казахстанца: цифры, которые заставят задуматься

Жители Казахстана получают в среднем меньше одной комнаты на человека, тогда как в странах ОЭСР этот показатель почти вдвое выше. Новые данные национальной статистики показывают, насколько неравномерно распределено жилое пространство в стране и какие еще аспекты качества жизни вызывают вопросы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

Жилье: меньше одной комнаты на каждого

Согласно последнему отчету Бюро национальной статистики «Индекс качества жизни в Казахстане – 2024», на одного казахстанца приходится в среднем 0,8 комнаты. Для сравнения, средний показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 1,7 комнаты на человека — почти вдвое больше.

Отдельное внимание статистики привлекает 8,7% жилых помещений, которые остаются без канализации, что по-прежнему является одной из слабых сторон жилищных условий в стране.

Индекс качества жизни, по информации Telegram-канала «Чёрный лебедь, рак и щука», разрабатывается по методологии ОЭСР и учитывает не только экономические параметры, но и широкий спектр факторов: возможности для самореализации, условия труда, образование, здоровье и субъективное ощущение благополучия.

Рынок труда: показатели лучше среднего по ОЭСР

В отчете отмечено, что уровень долгосрочной безработицы в Казахстане составляет всего 1%, то есть речь идет о людях, остающихся без работы более года.

Кроме того, занятость среди трудоспособного населения превышает показатели стран ОЭСР:

Более 80% казахстанцев имеют работу ;

Средний уровень занятости в странах ОЭСР — 78%.

Интересно, что сверхурочная работа в Казахстане менее распространена. Всего 2% работников трудятся 50 часов и более в неделю, тогда как в странах ОЭСР этот показатель достигает 7,1%.

Удовлетворенность жизнью: высокий субъективный комфорт

Опросы показывают, что жители Казахстана оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7,6 балла из 10, что выше среднего показателя по ОЭСР (7,3 балла).

Бюро национальной статистики отмечает, что в течение дня казахстанцы в целом испытывают больше положительных эмоций, чем отрицательных, что является важным показателем субъективного благополучия.

Итоги: прогресс и вызовы

В целом отчет фиксирует умеренный прогресс по ряду социально-экономических показателей, включая занятость и субъективное удовлетворение жизнью.

Однако сохраняются структурные проблемы, особенно в сфере жилищных условий и инфраструктуры, что делает вопрос доступного и комфортного жилья актуальным для миллионов казахстанцев.