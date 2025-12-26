Астана и Москва обсуждают новый газовый маршрут в Казахстан

Компания "Газпром" ведет активные переговоры с Казахстаном о поставках газа на северо-восток республики. Об этом заявил глава российского энергетического гиганта Алексей Миллер. Переговоры сосредоточены на создании долгосрочной стратегии сотрудничества, которая позволит удовлетворить растущий спрос на газ в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Photo : Пресс-служба акима Туркестанской области

Планы строительства новых мощностей

По словам Миллера, речь идет не только о поставках, но и о возведении новых газотранспортных мощностей. Строительство таких объектов позволит увеличить пропускную способность и гарантировать стабильные поставки для северо-восточных регионов Казахстана.

Разработка инфраструктуры включает новые газопроводы и возможные станции компримирования.

Проект нацелен на долговременное сотрудничество и обеспечение энергетической безопасности региона.

Особое внимание уделяется прогнозам роста потребления газа в Центральной Азии в ближайшие годы.

Долгосрочное сотрудничество в центре внимания

Миллер подчеркнул, что "Газпром" рассматривает Казахстан как ключевого партнера для расширения энергетической сети. Компания стремится к партнерству, которое будет выгодно обеим сторонам и позволит адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка.

"Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", — отметил глава компании на итоговом совещании.

Что это значит для региона

Эксперты считают, что реализация проекта может: