Казахстанцы ринулись за долларами перед 2026 годом - рекордные покупки бьют все прогнозы

В ноябре 2025 года спрос на доллары в Казахстане достиг своего пика: "чистые" продажи американской валюты, то есть разница между продажей и покупкой долларов в обменных пунктах, составили 234,7 млрд тенге. Это максимальный показатель за весь 2025 год и на 0,8% выше, чем в октябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Национального банка РК.
Такая активность отражает привычку казахстанцев заканчивать год накоплением американских долларов, возможно, как средство защиты сбережений или для будущих расходов за границей.
Наибольший интерес к доллару проявили жители Алматы – 103,14 млрд тенге "чистыми". На втором месте находится Шымкент с 36,65 млрд тенге, а тройку замыкает Астана – 16,81 млрд тенге.
Самые низкие показатели нетто-продаж долларов зафиксированы в области Ұлытау – всего 595,5 млн тенге.
С начала 2025 года население Казахстана приобрело долларов на 1,54 трлн тенге, что отражает стабильный интерес к иностранной валюте на фоне экономической неопределенности.
Нетто-продажи евро в ноябре увеличились на 2,33%, достигнув 14,2 млрд тенге. Интересно, что в Туркестанской области показатель оказался отрицательным – минус 26,8 млн тенге, что означает, что жители региона чаще сдавали евро, чем покупали.
Спрос на фунт стерлингов за месяц вырос на 69,21%, до 421,5 млн тенге, что может быть связано с сезонными колебаниями или предстоящими зарубежными поездками.
Нетто-продажи китайского юаня снизились на 67,7%, но оставались положительными – 135,4 млн тенге, что показывает ограниченный, но стабильный интерес к валюте.
Рубль по-прежнему демонстрирует отрицательные нетто-продажи – минус 18,6 млрд тенге. В 9 регионах россиянскую валюту сдавали чаще, чем покупали, а в 11 регионах – наблюдался спрос. Карагандинская область стала лидером по продажам рубля – 1,1 млрд тенге "чистыми".
Конец 2025 года в Казахстане характеризуется активным спросом на доллары и умеренным интересом к другим иностранным валютам. Особенно заметна разница в региональных предпочтениях: крупные города сосредоточили основной поток покупок, тогда как отдалённые области демонстрируют гораздо меньшую активность.
Это отражает тенденцию защиты сбережений и планирования на будущий год, когда американский доллар продолжает оставаться главной валютой для жителей страны.
