18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 14:47

Казахстанцы ринулись за долларами перед 2026 годом - рекордные покупки бьют все прогнозы

Новости Казахстана 0 919

В ноябре 2025 года спрос на доллары в Казахстане достиг своего пика: "чистые" продажи американской валюты, то есть разница между продажей и покупкой долларов в обменных пунктах, составили 234,7 млрд тенге. Это максимальный показатель за весь 2025 год и на 0,8% выше, чем в октябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Национального банка РК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Такая активность отражает привычку казахстанцев заканчивать год накоплением американских долларов, возможно, как средство защиты сбережений или для будущих расходов за границей.

Лидеры и аутсайдеры по регионам

Наибольший интерес к доллару проявили жители Алматы – 103,14 млрд тенге "чистыми". На втором месте находится Шымкент с 36,65 млрд тенге, а тройку замыкает Астана – 16,81 млрд тенге.

Самые низкие показатели нетто-продаж долларов зафиксированы в области Ұлытау – всего 595,5 млн тенге.

С начала 2025 года население Казахстана приобрело долларов на 1,54 трлн тенге, что отражает стабильный интерес к иностранной валюте на фоне экономической неопределенности.

Что происходило с другими валютами

Евро: умеренный рост, но региональные различия

Нетто-продажи евро в ноябре увеличились на 2,33%, достигнув 14,2 млрд тенге. Интересно, что в Туркестанской области показатель оказался отрицательным – минус 26,8 млн тенге, что означает, что жители региона чаще сдавали евро, чем покупали.

Британский фунт: скачок интереса

Спрос на фунт стерлингов за месяц вырос на 69,21%, до 421,5 млн тенге, что может быть связано с сезонными колебаниями или предстоящими зарубежными поездками.

Китайский юань: спад, но положительный баланс

Нетто-продажи китайского юаня снизились на 67,7%, но оставались положительными – 135,4 млн тенге, что показывает ограниченный, но стабильный интерес к валюте.

Российский рубль: негативный баланс сохраняется

Рубль по-прежнему демонстрирует отрицательные нетто-продажи – минус 18,6 млрд тенге. В 9 регионах россиянскую валюту сдавали чаще, чем покупали, а в 11 регионах – наблюдался спрос. Карагандинская область стала лидером по продажам рубля – 1,1 млрд тенге "чистыми".

Итоги: казахстанцы выбирают стабильность

Конец 2025 года в Казахстане характеризуется активным спросом на доллары и умеренным интересом к другим иностранным валютам. Особенно заметна разница в региональных предпочтениях: крупные города сосредоточили основной поток покупок, тогда как отдалённые области демонстрируют гораздо меньшую активность.

Это отражает тенденцию защиты сбережений и планирования на будущий год, когда американский доллар продолжает оставаться главной валютой для жителей страны.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь