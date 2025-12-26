Казахстанцы ринулись за долларами перед 2026 годом - рекордные покупки бьют все прогнозы

В ноябре 2025 года спрос на доллары в Казахстане достиг своего пика: "чистые" продажи американской валюты, то есть разница между продажей и покупкой долларов в обменных пунктах, составили 234,7 млрд тенге . Это максимальный показатель за весь 2025 год и на 0,8% выше , чем в октябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Национального банка РК.

Фото: кадр YouTube

Такая активность отражает привычку казахстанцев заканчивать год накоплением американских долларов, возможно, как средство защиты сбережений или для будущих расходов за границей.

Лидеры и аутсайдеры по регионам

Наибольший интерес к доллару проявили жители Алматы – 103,14 млрд тенге "чистыми". На втором месте находится Шымкент с 36,65 млрд тенге, а тройку замыкает Астана – 16,81 млрд тенге.

Самые низкие показатели нетто-продаж долларов зафиксированы в области Ұлытау – всего 595,5 млн тенге.

С начала 2025 года население Казахстана приобрело долларов на 1,54 трлн тенге, что отражает стабильный интерес к иностранной валюте на фоне экономической неопределенности.

Что происходило с другими валютами

Евро: умеренный рост, но региональные различия

Нетто-продажи евро в ноябре увеличились на 2,33%, достигнув 14,2 млрд тенге. Интересно, что в Туркестанской области показатель оказался отрицательным – минус 26,8 млн тенге, что означает, что жители региона чаще сдавали евро, чем покупали.

Британский фунт: скачок интереса

Спрос на фунт стерлингов за месяц вырос на 69,21%, до 421,5 млн тенге, что может быть связано с сезонными колебаниями или предстоящими зарубежными поездками.

Китайский юань: спад, но положительный баланс

Нетто-продажи китайского юаня снизились на 67,7%, но оставались положительными – 135,4 млн тенге, что показывает ограниченный, но стабильный интерес к валюте.

Российский рубль: негативный баланс сохраняется

Рубль по-прежнему демонстрирует отрицательные нетто-продажи – минус 18,6 млрд тенге. В 9 регионах россиянскую валюту сдавали чаще, чем покупали, а в 11 регионах – наблюдался спрос. Карагандинская область стала лидером по продажам рубля – 1,1 млрд тенге "чистыми".

Итоги: казахстанцы выбирают стабильность

Конец 2025 года в Казахстане характеризуется активным спросом на доллары и умеренным интересом к другим иностранным валютам. Особенно заметна разница в региональных предпочтениях: крупные города сосредоточили основной поток покупок, тогда как отдалённые области демонстрируют гораздо меньшую активность.

Это отражает тенденцию защиты сбережений и планирования на будущий год, когда американский доллар продолжает оставаться главной валютой для жителей страны.