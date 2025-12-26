Новый паспорт Казахстана взорвал соцсети

В последние дни в интернете активно обсуждают «новый паспорт» Казахстана. Фотографии предполагаемого дизайна, которые начали циркулировать в социальных сетях, вызвали шквал комментариев — от восхищения до критики. Особенно пользователи обратили внимание на внешнее сходство документа с паспортом Южной Кореи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фотографии пользователей Threads

«Слитый» дизайн: интернет-сообщество в шоке

Появившиеся изображения быстро стали предметом обсуждений. Многие пользователи отметили современный и аккуратный вид предложенного варианта, но большинство выступило за сохранение нынешнего бирюзового паспорта.

В соцсетях обсуждение выглядело так:

«За границей на него часто обращают внимание — он реально красивый»,

«Бирюзовый цвет и крупный герб — это наша фишка. Зачем делать очередной синий паспорт, как у всех?»

Общее мнение пользователей оказалось единым: нынешний паспорт Казахстана легко узнаваем, визуально ассоциируется с национальной идентичностью и выгодно выделяется среди других документов.

Важно: изображения неофициальные

Некоторая часть комментаторов подчеркнула, что представленные в сети изображения не публиковались МВД и не имеют официального статуса. Это значит, что любой пост с подобными фотографиями не отражает реального дизайна нового паспорта.

МВД о новом паспорте: дизайн пока в разработке

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что проект нового паспорта действительно создается, но изображения из соцсетей не имеют отношения к официальной версии.

Ключевые моменты по новому паспорту:

Дизайн находится на стадии разработки.

При его создании учитываются передовые технологии для внедрения дополнительных элементов защиты.

Документ будет соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Приоритет — безопасность и международные стандарты.

Общественное мнение может быть учтено в рамках установленного порядка.

Итог: обсуждения продолжаются, а официальная информация пока ограничена

Пока пользователи спорят о внешнем виде возможного нового паспорта, МВД напоминает: официального дизайна пока нет, и любые «утечки» из соцсетей не являются достоверными. Казахстанцам остается только ждать официального анонса и следить за обновлениями по мере завершения работы над проектом.