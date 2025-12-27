В соответствии с приказом «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке», пиво и пивные напитки в Казахстане включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 февраля 2026 года. Производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе до указанной даты.

Обязательная маркировка пива в Казахстане: что должны сделать производители и импортеры до 1 февраля 2026 года

Внедрение обязательной маркировки пива и пивных напитков будет происходить поэтапно. С 1 февраля 2026 года – обязательная маркировка пива и пивных напитков, выпускаемых в кегах и бутылках, с 1 января 2027 года – пива и пивных напитков в жестяных банках.

Вся продукция, произведённая или импортированная после указанных дат, подлежит обязательной регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. На каждую единицу товара до ввода в оборот должен быть нанесён код Data Matrix.

Всем производителям и импортерам пива необходимо заранее подготовиться к переходу на систему маркировки: провести регистрацию организации в ИС МПТ, обеспечить техническую готовность производства к нанесению кодов Data Matrix, своевременно внести сведения о товарах в информационную систему.

Производители и импортеры пива уже могут пройти регистрацию на промышленном стенде по ссылке https://tanba.markirovka.kz/. Для регистрации необходимы действующая электронная цифровая подпись, актуальные данные об организации (БИН/ИИН, наименование, контакты), установленное программное обеспечение NCALayer для работы с ЭЦП.

Пошаговая регистрация

В первую очередь необходимо пройти регистрацию и авторизоваться с помощью ЭЦП на главной странице https://tanba.markirovka.kz/. После заполнения обязательных полей (наименование, контакты, адреса) необходимо подтвердить согласие с условиями использования и отправить заявку.

Затем требуется подписать ЭЦП заявление о присоединении к договору на подключение, после чего при необходимости можно подписать договор на получение кодов маркировки. По завершении регистрации в течение трех рабочих дней на указанный адрес электронной почты придет подтверждение со ссылкой на установку пароля.

После активации учетной записи пользователи получают доступ к личному кабинету, где смогут создавать и редактировать карточки товара с указанием наименования, объема, состава и других характеристик, необходимых для маркировки и отслеживания продукции.

Для чего нужна маркировка

В текущее время в Казахстане пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками, несмотря на то, что являются подакцизными товарами. Из-за отсутствия централизованной информационной системы потребители, не имея необходимых сведений о законности происхождения товаров, могут приобретать контрабандную продукцию.

Ожидается, что, благодаря маркировке, в долгосрочной перспективе бизнес получит ряд преимуществ в виде увеличения доли белого рынка, оптимизации затрат на логистику и маркетинг, возможности более точного прогнозирования производства. Государство же получит выгоду в виде снижения нелегального оборота на рынке и увеличения налоговых сборов.

Цифровая маркировка позволит обеспечить прозрачность движения пива, усилить контроль за объемами производства и импорта, снизить риски оборота нелегальной продукции и повысить защиту прав потребителей.

На правах рекламы